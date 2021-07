quarrata. SE AI PAGLIACCI TU TI AFFIDI, ALLA FIN PER FORZA RIDI!

Altro che Covid! Il regno del Mazzanti è un Comune autoimmune: non ha maggioranza, non ha opposizione, non ha rispetto della legalità, non ha ufficio tecnico in grado di sorvegliare e proteggere il territorio, ha dipendenti che stampano falsi ogni 2 per 3, ha una giunta in ciabatte (però iscritta all’Anpi), cosa ci si può aspettare? Che i cittadini non siano sempre a far baldoria e a ridere di se stessi mentre la Procura della Repubblica sta a guardare?

