quarrata. SECONDA E ULTIMA GIORNATA PER L’ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE FELINA A VIGNOLE

In questa edizione speciale il mondo felino si stringe attorno alla città di Quarrata colpita dalla alluvione. Le porte del Forum della Banca Alta Toscana aprono alle 10 per chiudersi alle 18,30. Ieri grande affluenza di visitatori

QUARRATA. [a.b.] Seconda e ultima giornata oggi domenica 7 gennaio per l’esposizione internazionale Felina organizzata dal Club Felino di Pistoia, Prato, Firenze sotto l’egida di ENFI – Ente Nazionale Felinotecnica Italiano, con il patrocinio del Comune di Quarrata e in collaborazione con la locale Pro Loco e con la Misericordia Quarrata.

In tanti ieri hanno visitato gli spazi del Forum della Banca Alta Toscana in occasione di Un Gatto per Amico Aiuta Quarrata, l’iniziativa voluta per sostenere il territorio quarratino dopo i danni causati dalla alluvione dello scorso 2 Novembre.

Attorno alle 17 è arrivata anche la befana accompagnata dai volontari della Misericordia. È stata anche l’occasione per chiedere consigli agli allevatori sulle particolari razze presenti in mostra e per ascoltare aneddoti interessanti sul mondo felino.

Anche oggi dalle 10 alle 18,30 all’esposizione saranno protagonisti del tradizionale campionato internazionale gatti provenienti da tutta Italia. Una giuria europea come da regolamento, valuterà i bellissimi felini assegnando poi i titoli per le diverse categorie.

Il programma per oggi prevede: alle 10 l’apertura al pubblico, alle 11 l’inizio dei laboratori e delle attività per bambini che si protrarranno fino a tutto il pomeriggio (esclusa la pausa pranzo).

Le attività e i laboratori permetteranno ai visitatori di vivere una esperienza immersiva con gli amici felini. Tra queste la Cat Room interattiva: uno spazio allestito come un angolo di casa nel quale gli ospiti potranno vivere momenti di quotidianità con i gatti, giocare con loro e accarezzarli, ovviamente affiancati e consigliati da esperti del settore. Contemporaneamente si svolgeranno laboratori creativi per i più piccoli a cura di Claudia e Marta Sanesi, insegnanti di scuola materna e primaria ora in pensione, che continuano a lavorare con i bambini. Con Inventiamo una storia i partecipanti giocheranno con la loro immaginazione prendendo spunto dai gatti (o altri animali) per inventare la loro storia fatta di immagini e parole.

Alle ore 15:00 i bambini saranno omaggiati di dolci. Alle ore 16 prenderà avvio il Best in Show con le premiazioni

Ad arricchire la manifestazione con il loro contributo saranno presenti, anche oggi, stand e rappresentanti delle associazioni a tutela dei gatti meno fortunati. Tra questi l’Oasi felina di Prato ODV che si occupa dei piccolini felini senza una dimora, li cura, li accudisce e cerca loro una casa; l’Associazione Balzoo che fa raccolte alimentari per gatti.

Proprio per la sua natura benefica, l’appuntamento non prevede un biglietti d’ingresso. Ai visitatori adulti sarà richiesto un contributo minimo volontario e il ricavato sarà interamente devoluto per l’emergenza che ha colpito Quarrata.

Il programma è consultabile sul sito www.ungattoperamico.it

Per informazioni: tel/whatsapp/SMS +39 333/6522345 e-mail: elenabongi.expo@gmail.com