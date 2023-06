quarrata. SERVIZI EDUCATIVI, INAGURATA LA CASA DELLE MERAVIGLIE

Nella struttura educativa di via Lippi un magico atelier sulla pratica della meraviglia e la metafora del riparare

QUARRATA. Chi abita in questa casa? Forse una signora col cappello? E di chi saranno quella tazza da colazione e quei ferri per lavorare la lana?

Impossibile resistere alla curiosità quando si entra nella Casa delle Meraviglie, un magico atelier inaugurato dall’Amministrazione comunale di Quarrata dentro la struttura educativa di via Lippi, che ospita i nidi d’infanzia Il Girotondo e Il Calicanto, e che sarà a disposizione dei bambini e delle famiglie.

La Casa delle Meraviglie è curata dal servizio Educazione e istruzione del Comune di Quarrata e realizzata nell’ambito del Progetto Educativo Zonale (PEZ) della Regione Toscana.

L’atelier si è inserito nel percorso formativo La pratica della meraviglia. L’arte di riparare e la stanza del museo del meraviglioso, curato dall’artista, performer, scenografa e costumista, formatrice e regista, Patrizia Menichelli, ricercatrice di metodologie poetiche e sensoriali all’Arcadia Ars In Associazione Culturale APS.

Coinvolti non solo il personale, ma anche i genitori, che durante i laboratori hanno portato oggetti usati, rotti e di affezione per trasformarli in qualcosa di nuovo. In questa metamorfosi, gli oggetti hanno sviluppato nuove relazioni, hanno portato la loro storia e sono stati donati per essere modificati, per acquistare una nuova narrazione.

Oggetti rotti e mancanti che hanno atteso “mani gentili”, piene di curiosità, per essere rivisitati e trovare nuove forme e nuovi respiri, che hanno dato vita a percorsi immersivi che si sviluppano tra emozioni, sensazioni e ricordi.

La Casa delle Meraviglie è stata inaugurata giovedì 22 giugno alla presenza della formatrice Patrizia Menichelli e al momento sarà sperimentata dalle famiglie del nido d’infanzia comunale Il Calicanto che hanno partecipato alla realizzazione degli oggetti.

[notari — comune di quarrata]