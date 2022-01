quarrata. SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, LA CRI CERCA SEI GIOVANI DA IMPIEGARE IN DUE PROGETTI

La scadenza per presentare la propria candidatura è fissata entro e non oltre le ore 14:00 del 10 febbraio

QUARRATA. Sei giovani, fra i 18 e 28 anni compiuti, avranno l’opportunità di entrare a far parte della Croce Rossa Italiana – Comitato di Piana Pistoiese grazie al Servizio Civile Universale.

Un’occasione davvero unica e stimolante che permetterà ai giovani under 29 di vivere un’importante esperienza di crescita personale e professionale, dando il loro contributo in diverse attività del Comitato a favore delle persone più vulnerabili.

La durata del servizio è di 12 mesi, il rimborso spese mensile è di 444,30 euro.

La scadenza per presentare la propria candidatura è fissata entro e non oltre le ore 14:00 del 10 febbraio: le domande devono essere presentate online sulla Piattaforma DOL (https://domandaonline.serviziocivile.it/) a cui si accede generando delle credenziali o direttamente tramite lo SPID.

Alla domanda vanno allegati la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, la dichiarazione dei titoli posseduti o Curriculum Vitae sotto forma di autocertificazione e l’informativa “Privacy”, redatta ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016.

Sul sito del Comitato di Piana Pistoiese (https://www.cripianapistoiese.com/servizio-civile-universale/) sono reperibili tutte le informazioni necessarie per compilare e presentare la domanda di iscrizione.

È possibile rivolgersi alla segreteria del Comitato per avere maggiori informazioni e per ricevere supporto in fase di redazione della propria candidatura, per mail all’indirizzo pianapistoiese@cri.it e telefonicamente al numero 347-2791564.

Tutte le informazioni (requisiti per partecipare al servizio, modalità per presentare la domanda, ecc.) sono reperibili sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovani e il Servizio Civile Universale (https://www.politichegiovanili.gov.it/faq/volontari/) e sul sito della Croce Rossa Italiana (https://cri.it/cosa-facciamo/volontariato/servizio-civile/) .

[catapano — cri piana pistoiese]