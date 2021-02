quarrata. SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, OTTO POSTI DISPONIBILI ALLA CRI PIANA PISTOIESE

L’opportunità per vivere una esperienza di crescita personale e professionale all’interno della Croce Rossa è riservata a giovani, fra i 18 e 28 anni

QUARRATA. Nell’ambito del Bando Ordinario 2020, il Comitato CRI Piana Pistoiese ha presentato tre progetti per un totale di otto posti disponibili. Il primo progetto prende il nome di “I Care“, prevede il rafforzamento dei servizi assistenziali del territorio in favore delle persone vulnerabili e in condizioni di disagio.

Il secondo Progetto “Never Alone”, oltre al rafforzamento degli interventi assistenziali che già vengono svolti dal Comitato, si prefigge di migliorare i servizi già offerti in ambito sanitario e sociale, rivolti principalmente a persone adulte e della terza età in condizioni di disagio

Il terzo progetto “Youth enpowerment” individua come obiettivo generale quello di incrementare le competenze del minore e del giovane, rendendolo un agente attivo e positivo del cambiamento della società.

In questo modo, i giovani under 29 potranno vivere un’importante esperienza di crescita personale e professionale dando il loro contributo in diverse attività del Comitato a favore delle persone vulnerabili.

Il Servizio Civile dura 12 mesi e prevede per il volontario partecipante un rimborso totale di euro 439,50 netti mensili. Sul sito del Comitato (www.cripianapistoiese.com) è possibile visionare e scaricare le schede dei tre progetti ed ottenere le informazioni necessarie per compilare e presentare la domanda di iscrizione al Servizio Civile.

È possibile rivolgersi telefonicamente e per mail alla segreteria del Comitato (pianapistoiese@cri.it e 0573/737373) per avere maggiori informazioni e supporto in fase di redazione della propria candidatura.

Si ricorda che la domanda di partecipazione è presentabile online utilizzando la piattaforma DOL, raggiungibile all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it. L’accesso alla piattaforma è consentito esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Le richieste devono arrivare entro le ore 14:00 del 15 Febbraio 2021.

