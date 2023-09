quarrata. SETTEMBRE, TORNA LA FIERA DEL BESTIAME

In occasione della patrona della città una giornata densa di appuntamenti e di tradizioni. Nel pomeriggio la Fiera del Gusto, la sera il concerto della Filarmonica e lo spettacolo pirotecnico

QUARRATA. Fortemente voluta dall’amministrazione comunale, torna nel Settembre Quarratino 2023, nel giorno del patrono della città, la Madonna della Cintola, la tradizionale Fiera del Bestiame, che si terrà a partire dalle 9.00 nel campo sportivo della Chiesa Santa Maria Assunta.

Il programma della giornata prevede alle 10.30 la Santa Messa e alle 11.30 il lancio delle colombe, simbolo di pace.

La giornata prosegue, con pomeriggio e sera ricchissimi di appuntamenti, tra cui la Fiera del Gusto e il concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi.

La fiera del Gusto

Occasione per degustare e scoprire i prodotti tipici del Montalbano e non solo, torna anche quest’anno la Fiera del Gusto, dalle 18 alle 24, in piazza Agenore Fabbri. Il percorso enogastronomico con degustazione e vendita prodotti è promosso dal Comune di Quarrata in collaborazione con Slow Food Pistoia e con il contributo di Bcc Banca Alta Toscana.

Le aziende che partecipano all’edizione 2023 sono: Apicoltura Giovannetti Denis, Azienda agricola A’Santi (produzione di olio d’oliva biologico), B.House (coltivazione e produzione di caffè), Carni e carne (macelleria), Come una volta (pasticceria), Fratelli Lunardi (panificio e prodotti da forno), Pastificio Chelucci (produzione pasta artigianale), Quore pop (Bar ristorante), Società agricola Betti (produzione di vino), Società agricola Il Poggiolino Montemurlo (allevamento suino nero, produzione di olio, vino e pecorino), Società agricola La Quercia (produzione e vendita olio evino), società cooperativa Valleriana (coltivazione e produzione di legumi, grani antichi e giardinaggio).

In Piazza Agenore Fabbri ci sarà anche il mercatino degli hobbisti e lo stand di Appenino Slow, dove sarà possibile ritirare e/o vidimare la credenziale della Via Medicea.

Al Polo Tecnologico, nella piazza coperta (sala Vangucci) ci sarà invece lo show cooking di Moreno Ianda della Locanda La Bussola.

La fiera del Gusto è patrocinata da Regione Toscana, Camera di Commercio Pistoia-Prato, Confcommercio Pistoia-Prato, Confesercenti Pistoia, Confartigianato Pistoia, Cna Toscana centro, Coldiretti Pistoia, Confagricoltura Pistoia, Cia Pistoia.

“Anche quest’anno, come di consueto, dichiarano il sindaco Gabriele Romiti e l’assessore al turismo Mariavittoria Michelacci, torna l’appuntamento in Piazza Agenore Fabbri con “La fiera del gusto. Questo evento sarà certamente un’occasione per conoscere e apprezzare i prodotti tipici del nostro territorio, ammirare ed assaporare i frutti del lavoro di cura e attenzione che le nostre aziende locali mettono nella produzione dei loro prodotti enogastronomici.

Un momento per riscoprire, attraverso la convivialità, il buon cibo e i sapori del nostro territorio, la bellezza dell’essere comunità e dello stare insieme”.

Alle 21.00 sul palco di piazza Risorgimento si rinnova la tradizione del giorno del patrono con il consueto concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi, seguito dalla tombola dell’Avis. La giornata si concluderà con lo spettacolo pirotecnico, che avrà inizio alle ore 23.30 alla Stadio comunale Raciti.

