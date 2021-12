quarrata. SI AMPLIA IL PARCO MACCHINE DEL COMITATO PIANA PISTOIESE DELLA CROCE ROSSA

Il “Consorzio Leonardo Servizi e Lavoro” ha donato all’associazione un doblò attrezzato. L’inaugurazione il 9 gennaio 2022

QUARRATA. Nei giorni scorsi, il Presidente del Consorzio Leonardo Servizi e lavoro, Gino Giuntini, ha consegnato le chiavi del nuovo mezzo attrezzato al Presidente della Cri Piana Pistoiese, Claudio Cibella. Un’importante donazione per il comitato che, anche a causa della pandemia da Covid19, ha visto crescere le richieste di servizi di trasporto da parte della comunità e che aveva davvero una grande necessità di ampliare il proprio parco macchine con nuovi e più efficienti mezzi di trasporto.

“Questo nuovo mezzo permetterà di far fronte alle maggiori richieste che arrivano dai cittadini della piana pistoiese – spiega il Presidente del Comitato di Piana Pistoiese, Claudio Cibella —. Potremo pensare ad un potenziamento dei servizi che eroghiamo sul territorio, potendo contare su un mezzo nuovo, più efficiente ed attrezzato per le persone con ridotta mobilità”.

Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavoro, con sede a Pistoia, si è costituito nell’agosto 2004: nato per far crescere le proprie aziende sia dal punto di vista economico che tecnico, oggi conta 94 aziende consorziate e oltre 16mila impiegati in forza lavoro.

“Il nostro Consorzio sostiene attivamente il territorio da molti anni ed è legato in particolar modo a Quarrata tramite il sostegno delle attività sportive del PalaMelo e del Dany Basket – afferma Gino Giuntini, Presidente del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori —.

Ci è sembrato importante supportare la Croce Rossa Italiana ed il Comitato di Piana Pistoiese in un momento storico particolare come quello che stiamo vivendo, in cui i servizi assistenziali alla persona sono sempre più essenziali per il nostro tessuto sociale”.

“Lo abbiamo fatto non da soli, ma coinvolgendo le nostre aziende consorziate — precisa Giuntini —, che si sono rese disponibili con entusiasmo a prendere parte a questa donazione benefica. A tal proposito vorremmo ringraziare queste aziende che operano sia all’interno che all’esterno del nostro territorio”.

“Ci auguriamo che questo modesto supporto da parte nostra possa aiutare concretamente la Croce Rossa a potenziare i propri servizi — conclude Gino Giuntini — e che sia d’esempio per altre realtà a sostenere il Comitato di Piana Pistoiese ed altre imprese ad alto impatto sociale e ambientale”.

Il nuovo mezzo, in fase di immatricolazione, verrà inaugurato con una cerimonia pubblica il prossimo 9 gennaio 2022, alla presenza delle autorità cittadine e dei vertici regionali della Croce Rossa Italiana.

[catapano – cri piana pistoiese]