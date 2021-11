quarrata. SI AMPLIA IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO

L’importo dei lavori è di circa 25 mila euro

QUARRATA. Nei giorni scorsi la giunta comunale di Quarrata ha approvato un progetto di estensione del sistema di videosorveglianza cittadino.

Le nuove postazioni saranno collocate sia nel centro cittadino, a tutela di aree a verde e luoghi pubblici particolarmente frequentati, ed anche in periferia, in arterie di accesso sia alle aree della collina, che della pianura.

In particolare nel centro cittadino sono previste tre nuove postazioni: una presso l’area fitness, da poco inaugurata, del giardino Don Giuliano Mazzei di via San Lorenzo, una in piazza Agenore Fabbri e un’altra presso il giardino di piazza della Costituzione.

Per quanto riguarda le zone più periferiche, una nuova postazione di videosorveglianza, completa di ponti radio di collegamento al server centrale, sarà posta in via Baronciatica, all’intersezione con via Vecchia Fiorentina II tronco.

Sarà poi collocato un sistema di lettura targhe a doppia corsia con videocamera di contesto in via IV Novembre, a Vignole.

L’importo complessivo dei lavori, che saranno avviati entro la fine dell’anno, è di circa 25 mila euro.

