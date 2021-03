quarrata. SI INAUGURA LA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Il Comando di via Trieste 12 amplia i propri locali

QUARRATA. Domani, martedì 30 marzo, alle ore 12.45 sarà inaugurata la sede della Polizia Municipale di Quarrata, in via Trieste, 12.

Il comando della Polizia Municipale si è notevolmente infatti ampliato, andando ad occupare i locali limitrofi lasciati liberi dal Servizio Urbanistica ed Edilizia trasferitosi al Polo Tecnologico: adesso ha un nuovo ingresso per la cittadinanza, un nuovo front-office per gli uffici di sportello e per il piantone, ed ha notevolmente ampliato gli spazi dedicati agli uffici.

Per ovvi motivi legati alla pandemia, l’inaugurazione non sarà aperta alla cittadinanza.

[comune di quarrata]