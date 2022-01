quarrata. SI POTENZIA IL SERVIZIO TAMPONI DELLA CRI PIANA PISTOIESE

Presso il Parco Verde a Quarrata attivo tutti i giorni compreso sabato e domenica il servizio di tamponi drive through

QUARRATA. Vista la grande richiesta da parte della popolazione, la Croce Rossa Comitato di Piana Pistoiese ha deciso di potenziare il suo servizio di tamponi drive through che da lunedì scorso, 17 gennaio, è stato attivato tutti i giorni, compreso il sabato e la domenica, nell’area a parcheggio del Parco Verde in Via Galigana 417 a Olmi di Quarrata.

La mattina, dalle 8.30 alle 12.30, oltre ai tamponi molecolari o rapidi gratuiti, da prenotare sul portale della Regione Toscana (https://prenotatampone.sanita.toscana.it/#/home) con prescrizione medica, saranno effettuati anche tamponi rapidi a pagamento al costo di 15 euro, senza ricetta medica e senza prenotazione.

I tamponi prenotati con ricetta medica avranno comunque la priorità, saranno gestiti con fila dedicata ed effettuati all’orario programmato. Il pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30, invece, saranno effettuati tamponi rapidi a pagamento, al costo di 15 euro, per i quali non c’è bisogno di ricetta medica e di prenotazione.

Resta attivo anche il servizio ad Agliana, il giovedì mattina dalle 8.30 alle 12.30 in piazza Guarducci, con tamponi gratuiti da prenotare con la prescrizione medica sul portale regionale.

Con questo servizio, la Croce Rossa di Piana Pistoiese intende rispondere all’accresciuta richiesta di tamponi sul territorio, dovuta all’aumento dei contagi da virus Covid19, soprattutto della variante Omicron, e della necessità di implementare le attività di rilevazione dei contagi, di tracciamento e gestione dei casi positivi.

“Vista la grande richiesta registrata nei primi giorni dell’attivazione del nuovo servizio al Parco Verde, abbiamo deciso di effettuare anche di mattina i tamponi rapidi a pagamento, senza prenotazione e senza prescrizione medica” — spiega il Presidente del Comitato di Piana Pistoiese, Claudio Cibella —.

“I tamponi prenotati sul portale della Regione Toscana e richiesti con prescrizione medica avranno comunque la priorità su quelli a pagamento nel rispetto dell’orario di prenotazione”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Croce Rossa al numero 3311331178 (anche via whatsapp).

[catapano — cri piana pistoiese]