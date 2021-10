quarrata. SI RIQUALIFICANO DUE SPAZI PUBBLICI

Hanno preso il via i lavori per la riqualificazione dello spazio a verde di piazza Giovanni XXIII e dell’area giochi Antonino Caponnetto a Villa La Magia

QUARRATA. Hanno preso il via questa settimana i lavori di riqualificazione dell’area giochi Antonino Caponnetto al parco della Villa Medicea La Magia e dello spazio a verde di piazza Giovanni XXIII, nella zona delle Poste centrali di Quarrata. In entrambi i casi saranno collocati nuovi arredi e saranno ripensati gli spazi per una migliore fruizione delle aree verdi da parte di bambini, famiglie, adulti. L’intervento, dal costo di circa 42mila euro, è interamente finanziato con risorse comunali.

“Dopo la riqualificazione del giardino Don Giuliano Mazzei in via San Lorenzo – afferma il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti – partono questa settimana altri due importanti interventi che vanno a migliorare significativamente la possibilità di fruizione di altre due aree verdi del nostro territorio. Si tratta dello spazio giochi di Villa La Magia e di quello di piazza Giovanni XXIII, entrambi molto frequentati. In questo modo vogliamo offrire una possibilità in più ai cittadini di Quarrata, di vivere gli spazi pubblici come luoghi di svago, di incontro e di socializzazione, nel rispetto, mi auguro, dei beni comuni”.

Piazza Giovanni XXIII. Nuove panchine, giochi per bambini e attrezzi per lo sport all’aria aperta: sono questi alcuni dei nuovi arredi che saranno collocati in piazza Giovanni XXIII (meglio nota come piazza delle poste) a Quarrata. L’area, molto frequentata e vissuta sia da famiglie con bambini piccoli che da persona adulte e anziane, sarà completamente riqualificata. La parte che costeggia via Michelangelo Buonarroti sarà adibita ad area giochi per i bambini più piccoli: in questa zona sono già presenti un’altalena e alcuni giochi a molla; con i nuovi lavori vi saranno collocati in aggiunta una nuova altalena e uno scivolo con castello e torretta.

Nella parte della piazza posta a lato di via Raffaello Sanzio, già adesso frequentata da persone più adulte anche grazie alla presenza di tavoli e panchine, sarà ripensata la collocazione delle sedute, in modo da renderle maggiormente utilizzabili in tutte le stagioni dell’anno. Inoltre nell’area in angolo tra via Sanzio e via Cimabue saranno collocati cinque nuovi attrezzi per il fitness, pensati in particolare per la ginnastica dolce e l’allenamento aerobico di braccia, spalle, gambe e per l’attività motoria generale di persone adulte e anziane.

Area Giochi Caponnetto. Contemporaneamente all’intervento in piazza Giovanni XXIII, si svolgeranno anche i lavori nell’area giochi Antonino Caponnetto del parco della Villa Medicea La Magia. Questa, inaugurata nel 2007, necessitava di un intervento si riqualificazione e manutenzione, di conseguenza, si prevede la rimozione di tutti i giochi presenti e la loro sostituzione con altri giochi, di simile fattura, quali: una doppia altalena, un bilico (ossia la trave con un perno centrale e due sedute alle estremità), uno scivolo con torretta, tre giochi a molla e due pannelli gioco (ad esempio per i giochi del tris o dei labirinti).

Ove necessario, sarà inoltre collocata a terra la gomma anticaduta.

[quilici — comune di quarrata]