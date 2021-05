quarrata. SI VA VERSO LA RIDUZIONE DELLA TARI COME RICHIESTO DALLA LEGA

Nell’ultimo consiglio comunale approvata anche una mozione per il ripristino della segnaletica stradale nelle vicinanze del ponte sull’Ombrone a Caserana. Sarà messa in sicurezza anche la spalletta

QUARRATA. Nel corso del Consiglio Comunale di Quarrata di Venerdì 30 aprile ultimo scorso — dichiarano il Capogruppo Stefano Nigi e il Consigliere Giancarlo Noci— il nostro gruppo ha visto approvare tre delle cinque mozioni che avevamo portato all’ordine del giorno.

In una chiedevamo al Sindaco e alla Giunta di prevedere una riduzione in bolletta della quota comunale della Tari per le attività costrette alla chiusura e alle restrizioni dovute all’emergenza pandemica Covid19, oltre a una serie di altri provvedimenti da richiedere al Governo Regionale e a quello Centrale, sentite le dichiarazioni del Sindaco e degli altri Gruppi Consiliari e preso atto che essendo ormai la mozione datata 17 marzo (rinviata causa il protrarsi del consiglio Comunale del 30 marzo) con molti dei provvedimenti richiesti ormai già discussi e in parte adottati dal Governo centrale e dalla Regione, abbiamo deciso di auto emendarci la nostra mozione in corso di discussione, depennando le altre impegnative e lasciando quella più corposa: ”l’ impegno per il Sindaco e la Giunta di ridurre la parte comunale della Tari nei modi che la stessa riterrà più opportuno”- mozione e emendamento approvati a unanimità da tutti i Gruppi presenti.

Abbiamo ritirato invece la successiva che chiedeva all’Amministrazione di farsi partecipe e portavoce presso le autorità Sanitarie affinché non venissero sprecate dosi di vaccino presso la Casa della Salute ,causa la psicosi causata dal blocco del vaccino AstraZeneca, anche questa datata 17 marzo e ormai superata da provvedimenti Nazionali e Regionali.

Approvata a unanimità la mozione che chiedeva di ripristinare la segnaletica stradale nei pressi del ponte di Caserana e la messa in sicurezza della spalletta lato destro direzione Prato, (ove buona parte dei cartelli era caduta e abbandonata a terra o resa incomprensibile dal deterioramento degli stessi e dove sul lato destro è presente un pezzo angolare non protetto da spallette o transenne che costituisce un serio pericolo per le persone).

C’è invece stata bocciata invece la mozione che chiedeva di deliberare in merito alla prevista chiusura dell’inceneritore di Montale, con la motivazione che alla luce degli ultimi fatti sulla situazione rifiuti in Toscana la Giunta non intende prendere un impegno definitivo oltre quelli già presi.

Approvata a unanimità anche la nostra mozione che chiedeva di sollecitare il Ministero dell’Interno affinché anche alla Polizia Municipale venga concesso l’accesso alle banche dati del Viminale (accesso consentito al momento solo ai Corpi di Polizia dello Stato), allo scopo di facilitargli i compiti di ricerca e indagine.

Oltre ciò continuano— i Consiglieri Stefano Nigi e Giancarlo Noci — abbiamo deciso di approvare le mozioni presentate dalla maggioranza una:

sulla (a nostro parere giusta e sacrosanta ) concessione della Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto in occasione del centenario della tumulazione della salma all’interno dell’altare della Patria, che ricorre il 4 novembre prossimo.

L’altra che riguarda l’annosa questione dei parcheggi della Casa della Salute, che chiede all’Azienda Usl Toscana centro di concedere alla Polizia Municipale di poter controllare e sanzionare eventuali soste irregolari all’interno dello stesso (al momento trattandosi di area non comunale la Polizia Municipale non ha potere di controllo). Oltre a impegnare l’Azienda Usl a spese proprie a realizzare un adeguato parcheggio nei pressi. In merito, all’interno dello stesso Consiglio, avevamo presentato un interrogazione che andava per l’ennesima volta a segnalare il problema parcheggi.

Infine, desideriamo sottolineare, ringraziando il Sindaco ei gruppi Consiliari di maggioranza e opposizione , che se la politica non è quella urlata e scenica della contrapposizione ideologica a ogni costo, anche su temi che riguardano la salute, il benessere, e la sicurezza di tutti anche nel nostro piccolo qualcosa di buono si può e si deve fare.

