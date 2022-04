quarrata. SICUREZZA IDRAULICA, OGGI IL SOPRALLUOGO DELL’ASSESSORA REGIONALE MONNI

Sarà l’occasione per presentare le ultime opere idrauliche, i lavori in corso e il bilancio degli investimenti in difesa del suolo sul territorio pistoiese

QUARRATA. Oggi mercoledì 6 aprile, alle ore 14, sopralluogo e conferenza stampa a Quarrata dell’assessora alla difesa del suolo, Monia Monni, per presentare le ultime opere idrauliche, i lavori in corso e il bilancio degli investimenti in difesa del suolo sul territorio pistoiese.

Oltre all’assessora Monni, saranno presenti il sindaco di Quarrata, Marco Mazzanti, e il presidente del Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno, Marco Bottino.

[toscana notizie]