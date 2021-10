quarrata. SONO 208 LE FAMIGLIE CHE RICEVERANNO I BUONI SPESA

Su un totale di 231 domande ricevute. Saranno distribuiti buoni per un totale di 77.200 euro

QUARRATA. Sono 231 in totale le domande pervenute al Servizio sociale del Comune di Quarrata per l’erogazione dei buoni spesa, per le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19. Di queste, 208 sono risultate ammissibili e 23 escluse perché prive dei requisiti necessari.

A partire da mercoledì 6 ottobre inizierà dunque la distribuzione dei buoni, nelle modalità comunicate ai richiedenti, per un totale di 77.200 euro. Con i buoni, le persone potranno andare a fare la spesa nei supermercati del comune di Quarrata che hanno dato la propria disponibilità a riceverli.

Le risorse impiegate derivano, in parte, da un finanziamento europeo Por-Fse 2014-2020 ed in parte dai fondi trasferiti al comune a seguito del Decreto sostegni bis.

Il bando per richiedere i buoni spesa è stato aperto dal 1 al 30 settembre e tra i requisiti richiesti vi erano la residenza nel Comune di Quarrata; Isee “corrente” in corso di validità con valore pari o inferiore a Euro 20.000; Isee ordinario in corso di validità con valore pari o inferiore a € 6.000; assenza di patrimonio immobiliare ad esclusione dell’abitazione principale e relative pertinenze.

[comune di quarrata]