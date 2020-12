quarrata. SONO TERMINATI I LAVORI IN VIA LARGA

L’intervento del progetto è stato di 150 mila euro. Nei primi giorni di gennaio sarà realizzata la segnaletica orizzontale

QUARRATA. Sono terminati i lavori di risistemazione di via Larga, tra via Torino e la nuova rotonda con via Firenze.

L’intervento, che ha interessato oltre mezzo chilometro di strada, non si è limitato alla stesura dello strato superficiale di asfalto, ma ha previsto anche la scarificazione totale del vecchio manto e la ristesura di uno strato di pavimentazione stradale (binder + tappeto) di 15 cm di spessore e, nei punti maggiormente usurati, anche il rifacimento della fondazione stradale.

“Si tratta di un intervento molto atteso dai cittadini – afferma l’assessore ai lavori pubblici Gabriele Romiti – specialmente da quando è stata realizzata la rotonda su via Firenze. L’opera si colloca nell’ambito di una serie di interventi di riqualificazione delle nostre strade realizzati in questi mesi e tuttora in corso”.

L’intervento, dal costo di progetto di 150.000 euro finanziati con risorse comunali, sarà ultimato nei primi giorni di gennaio con la realizzazione della segnaletica orizzontale.

[comune di quarrata]