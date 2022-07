quarrata. SORI. IN AGOSTO ATTIVO SOLO IL SERVIZIO CONTACT CENTER

Lo Sportello nel Palazzo “Gino Strada e Teresa Sarti” riaprirà martedì 6 settembre

QUARRATA. Risorse spa (SORI) comunica che per l’intero mese di agosto la cittadinanza quarratina potrà presentare le proprie richieste di pratiche o informazioni esclusivamente

– via email o telefono al Contact Center. Il Contact Center resterà aperto dal lunedì al venerdì in orario 9-16 ai consueti recapiti tel 0574 1838100 email frontoffice@so-ri.it

– di persona presso la sede centrale di Prato, in Piazza S. Francesco n° 2

Lo Sportello SORI attivo ogni martedì nel Palazzo Comunale “Gino Strada e Teresa Sarti” di Piazza della Vittoria resterà, infatti, chiuso per l’intero mese di agosto e riaprirà dal 6 settembre.

DI COSA SI OCCUPA SORI

La Società Risorse spa riscuote per conto del Comune di Quarrata tutte le entrate già accertate e non pagate nei termini di legge derivanti da:

– Avvisi di accertamento tributari (IMU, TASI, TARI, Imposta sulla Pubblicità);

– Contravvenzioni al Codice della Strada;

– Canone di occupazione suolo pubblico (COSAP);

– Refezione e trasporto scolastico;

– Oneri di urbanizzazione;

– Violazioni di norme regolamentari.

[comune di quarrata]