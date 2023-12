quarrata. SOSTA GRATUITA A DISCO ORARIO NELLE PIAZZE RISORGIMENTO, PERTINI E DELLA VITTORIA

Da oggi 1 dicembre 2023 fino al 5 gennaio 2024, per un’ora

QUARRATA . Da oggi 1 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024 dalle ore 8,00 alle ore 20,00, escluso i giorni festivi, la sosta in piazza Risorgimento, piazza Pertini e piazza della Vittoria è gratuita regolarizzata nel tempo con disco orario massimo un’ora.

In conseguenza è sospeso il servizio parcometro nelle stesse piazze indicate, nel periodo citato.

“Abbiamo deciso di anticipare al 1 dicembre la sosta gratuita di un’ora che sarebbe partita il 15 dicembre, ha dichiarato il Sindaco Romiti, per sostenere con tutte le nostre forze i commercianti e la città duramente colpiti dall’alluvione del 2 e 3 novembre.

Questo è un primo gesto concreto, a cui seguiranno le iniziative per il Natale alle quali stiamo lavorando insieme a tutti i commercianti quarratini”.

L’iniziativa recepisce la Delibera della Giunta Comunale n. 86 del 22/5/2023 con la quale l’Amministrazione ha espresso parere favorevole alla sospensione del pagamento del parcometro da parte dell’utenza nelle piazze Risorgimento e Pertini/piazza della Vittoria nei periodi dal 10 al 31 luglio 2023 e dal 15 al 31 dicembre 2023 con istituzione del disco orario sosta massima consentita un’ora, per andare incontro sia alle esigenze dei cittadini che degli operatori del settore che operano nel centro cittadino.

