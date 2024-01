quarrata. SOSTENIBILITÀ E ANTISISMICA ALLA SCUOLA MATERNA DI CATENA

Presentato il progetto per la riqualificazione edificio che prevede un importante intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico

QUARRATA. Raggiungere la classe energetica NZEB e l’adeguamento sismico dell’edificio, questi sono gli obiettivi principali che l’amministrazione quarratina si pone per la scuola materna di Catena.

L ’attenzione all’impatto ambientale e agli obiettivi nazionali di risparmio energetico saranno perseguiti con un progetto di edificio a consumo di energia pari quasi a zero ( NZEB) nel rispetto dei criteri minimi ambientali (CAM ).

Il quadro economico dell’intero intervento è di 1.350.000, coperto per 150 mila da Conad Nord Ovest e per 150 mila da Fondazione Caript.

280 mila euro circa sono invece fondi che il progetto ottiene dal GSE (gestore servizi energetici) in virtù dell’intervento energetico.

“Ancora una volta — dichiara il Sindaco Gabriele Romiti l’amministrazione comunale di Quarrata testimonia, con questa scelta, l’attenzione alle scuole, alla sostenibilità e alla sicurezza.

In questo caso poi l’attenzione è ancora maggiore, in quanto l’intervento riguarda la scuola di Catena, frazione colpita dall’alluvione del 2 novembre in modo davvero devastante. Il Comune per la sua parte investirà 700 mila euro, per i quali puntiamo a coinvolgere altri partner e sostenitori. Ringrazio ancora Conad Nord Ovest e Fondazione Caript per il fondamentale apporto dato al progetto. La scelta di questo progetto è importante e testimonia l’attenzione dell’amministrazione alle scuole. Questo progetto renderà la scuola più moderna, sostenibile. L’investimento per l’amministrazione è importante, ammonta a circa 700 mila euro per i quali stiamo cercando altri sostegni economici”.

Il progetto

L’approccio progettuale in chiave NZEB per la riqualificazione dell’edificio ha portato all’importante scelta di sostituire la pesante copertura in pannelli prefabbricati con una più leggera in legno lamellare ed elementi assemblati a secco che sarà da supporto per il sistema di pannelli solari per la produzione energia rinnovabile necessari alla gestione sostenibile dell’edificio.

Dal punto di vista sismico la sostituzione della copertura consentirà di realizzare minori opere per raggiungere il grado di sicurezza necessario per gli edifici scolastici, tali opere riguarderanno principalmente la muratura portante che dovrà essere consolidata, ottimizzando l’uso delle risorse.

Gli interventi sulle murature interesseranno anche la coibentazione esterna, oggi assente.

Il pacchetto degli interventi di riqualificazione energetica prevederanno innovazioni impiantistiche e sono previsti i seguenti impianti meccanici:

– condizionamento (caldo/freddo) degli ambienti con sistemi a bassa inerzia per assicurare una certa rapidità di messa a regime;

– utilizzo di sistemi ad alta efficienza;

– aria primaria negli ambienti per soddisfare i requisiti normativi di ricambio aria unitamente al rispetto delle prestazioni energetiche richieste da norma;

– gestione domotica efficiente centralizzata degli impianti, quali impianto termico e di raffrescamento.

Saranno installati un impianto elettrico di illuminazione con tutti i corpi illuminanti a LED ad alta efficienza luminosa, ottenendo quindi un miglioramento sulle prestazioni energetiche e sulla durata e manutenzione degli impianti.

