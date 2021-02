quarrata. SPID, NELLE PROSSIME SETTIMANE SI POTRÀ ATTIVARE ALL’URP

Il Comune ha aderito al progetto della Regione Toscana per l’attivazione gratuita dello Spid con il gestore dell’identità digitale Lepida spa

QUARRATA. Nelle prossime settimane sarà possibile attivare lo Spid anche in Comune: dopo la necessaria procedura online che ogni cittadino dovrà effettuare in autonomia, sarà possibile recarsi in all’Urp per la fase conclusiva dell’attivazione, che prevede il riconoscimento del cittadino e l’attivazione delle credenziali (così come già ora accade, ad esempio, per Poste Italiane). Per accedere a questo servizio messo a disposizione dal Comune il cittadino dovrà scegliere quale gestore dell’identità digitale Lepida Scpa, l’unico fornitore di identità SPID interamente a controllo pubblico.

Ieri mattina, lunedì 15 febbraio, la giunta comunale ha approvato, con propria deliberazione, lo schema di convenzione per la collaborazione tra il Comune di Quarrata e Lepida Scpa per il rilascio delle credenziali di Spid. Adesso dovrà essere firmata la convenzione e si aprirà una fase di formazione del personale dell’Urp, dopodiché l’Urp potrà iniziare ad erogare il servizio. Appena attivo, il Comune darà ampia comunicazione del nuovo servizio.

Per conoscere i servizi che già adesso il Comune di Quarrata eroga anche (o esclusivamente) mediante SPID è possibile consultare la pagina dedicata del sito istituzionale http://www.comunequarrata.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8572.

[comune di quarrata]