quarrata. STADIO COMUNALE RACITI: OTTENUTE TUTTE LE AUTORIZZAZIONI

Prosegue l’iter del progetto. La stima economica dell’intervento è di 2 milioni 700 mila euro

QUARRATA. Il progetto di riqualificazione e ristrutturazione del campo di calcio sussidiario dello stadio comunale Raciti di Quarrata ottiene tutte le necessarie autorizzazioni previste dalle vigenti normative.

Il Comune di Quarrata può quindi proseguire nell’iter del progetto, che ricordiamo, insieme a quello del Polo Tecnologico, che prevede la realizzazione del teatro e di spazi culturali, fa parte dei progetti con i quali l’Amministrazione comunale ha partecipato alla linea di finanziamento approvata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel gennaio 2021, per l’assegnazione di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, poi confluiti nel PNRR.

I due progetti di fattibilità tecnica ed economica sono stati interamente redatti dal Servizio Lavori Pubblici del Comune.

Ecco il progetto che riguarda il campo sussidiario dello Stadio Raciti nello specifico.

Si prevede la riqualificazione e ristrutturazione del campo di calcio sussidiario dello stadio comunale Filippo Raciti, intervenendo su più aspetti.

Con lo scopo di ampliare il più possibile la tipologia di gare che l’impianto può ospitare, il progetto prevede l’ampliamento delle dimensioni del campo da gioco (compatibilmente con la superficie di proprietà comunale disponibile) ed il rifacimento completo del fondo con la realizzazione di un manto in erba sintetica e di una illuminazione adeguata. Inoltre si prevede la sistemazione delle situazioni più critiche, tra cui il rifacimento della recinzione perimetrale.

Il progetto prevede infine la realizzazione di un blocco autonomo di spogliatoi e di servizi annessi, in maniera tale da consentire in futuro di poter effettuare l’attività sportiva ed agonistica presso il campo sportivo sussidiario, anche in maniera indipendente da quella del limitrofo campo principale dello stadio comunale.

In questo modo si otterrebbe il duplice risultato di riqualificare il complesso sportivo costituito dallo stadio comunale con annesso campo sussidiario e contemporaneamente incrementare la potenzialità e la capacità di dotazione sportiva in risposta alle necessità della comunità ed in particolare del mondo sportivo. La stima economica dell’intervento è di 2.700.000 euro circa.

“Una risposta importante che diamo al mondo dello sport quarratino, spiega il sindaco Gabriele Romiti. Ringrazio gli uffici comunali per l’importante e puntuale lavoro svolto, da parte nostra continueremo a portare la massima attenzione alle realtà sportive del nostro territorio”.

