quarrata. STASERA CONSIGLIO COMUNALE IN PRESENZA

Tra gli argomenti in discussione anche il problema del trasporto pubblico locale e l’illuminazione pubblica

QUARRATA. Si terrà stasera con inizio alle 20,45 nella sala consiliare la seduta ordinaria del consiglio comunale.

Questo, di seguito, l’ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio

Comunicazioni del Sindaco

PROPOSTE DELIBERATIVE

1. Presa d’atto Verbali del 18/10/2022

2. Bilancio di previsione 2022/2024. Nona Variazione

3. Piano Biennale dei Servizi e Forniture 2022/2023. Quarta Variazione.

4. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 e Elenco Annuale 2022 – Settimo

Aggiornamento

INTERROGAZIONI

5. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia pervenuta in data 28/10/2022 prot. n. 53550 avente ad oggetto “Segnaletica Orizzontale in Via Larga”.

6. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia pervenuta in data 07/11/2022 prot. n. 55059 avente ad oggetto “Parco della Rimembranza di Tizzana”.

7. Interrogazione presentata dai Gruppi Consiliari Fratelli d’Italia e Lega Salvini Premier pervenuta in data 07/11/2022 prot. n.55065 avente ad oggetto “Interrogazione con risposta verbale e scritta ad ambedue i Gruppi Consiliari, in merito alla risposta ottenuta dal Sindaco alla sua lettera inviata il 12/10/2022 al Presidente di Autolinee Toscane al seguito dei problemi evidenziati sul trasporto pubblico locale”.

MOZIONI

8. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Lega Salvini Premier pervenuta in data 25/10/2022 prot. n.52899 avente ad oggetto “Interventi di promozione e sostegno dell’istituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili sul territorio del Comune di Quarrata.

9. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Lega Salvini Premier pervenuta in data 07/11/2022 prot. n.55068 avente ad oggetto “30 novembre festa della Toscana, apposizione di un cippo in pietra nelle pertinenze di Villa La Magia dedicato al Granduca di Toscana Pietro Leopoldo I Asburgo Lorenza, primo sovrano illuminato al mondo ad abolire la pena di morte il 30 novembre 1786, intitolazione del viale d’accesso a Villa La Magia alla data del 30 novembre”.

10. Mozione presentata dai Gruppi Consiliari Lega Salvini Premier e Fratelli d’Italia pervenuta in data 07/11/2022 prot. n.55070 avente ad oggetto “Mozione cambio dell’orario dello spegnimento dell’illuminazione pubblica o studio di una misura alternativa che comporti uguale risparmio, sempre in ottemperanza del Piano Nazionale di contenimento dei consumi del Ministero della Transizione Ecologica”.

