quarrata. STASERA CONSIGLIO COMUNALE: SI PARLERÀ DELL’ ALLUVIONE DEL 2 NOVEMBRE 

Dodici i punti all’ordine del giorno della seduta di stasera lunedì 11 dicembre con inizio alle 20,45

QUARRATA. Stasera lunedì 11 dicembre alle 20,45 nella sala consiliare si terrà in presenza la seduta del consiglio comunale di Quarrata.

Questo l’ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio.

Comunicazioni del Sindaco.

Presa d’atto verbali sedute precedenti.

PROPOSTE DELIBERATIVE

1. Deliberazione G.C. n. 171 del 17/10/2023 “bilancio di previsione 2023/2025. Quarta variazione urgente.” Ratifica. (rif. Dup 6/2/1).

2. Deliberazione G.C. n. 197 del 28/11/2023 “bilancio di previsione 2023/2025. Quinta variazione urgente.” Ratifica. (rif. Dup 6/2/1).

3. Deliberazione G.C. n. 203 del 30/11/2023 “bilancio di previsione 2023/2025. Sesta variazione urgente.” Ratifica. (rif. Dup 6/2/1).

4. Eventi meteorologici eccezionali verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 – Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 del d.lgs. 267/2000 delle spese attivate. – Provvedimenti (rif. Dup 3/5/3).

INTERROGAZIONI

5. Interrogazione presentata in data 02-12-2023 prot.58030 dal gruppo consiliare Lega Salvini Premier, avente ad oggetto “Interrogazione a risposta verbale e scritta della stessa durante il consiglio, in merito ai lavori effettuati dal consorzio di bonifica medio valdarno dopo il due novembre a seguito dell’alluvione sui corsi d’acqua di sua competenza”.

6. Interrogazione presentata in data 02-12-2023 prot. 58031 dal gruppo consiliare Lega Salvini Premier avente ad oggetto “Interrogazione a risposta verbale e consegna scritta della stessa durante il consiglio, in merito alla quantificazione dei danni subiti dai beni immobili di proprietà e pertinenza comunale e su quali e quanti di questi si pensi di provvedere al rapido ripristino con fondi dell’ente”.

7. Interrogazione presentata in data 02-12-2023 prot 58032 dal gruppo consiliare Lega Salvini Premier avente ad oggetto “Interrogazione a risposta verbale e scritta della stessa durante il consiglio, in merito ai torrenti del reticolo minore che nel corso degli anni sono stati tombati“.

MOZIONI

8. Mozione presentata in data 02-12-2023 prot. n. 58058 dai gruppi consiliari Partito Democratico, Riformisti Per Romiti Sindaco e Siamo Quarrata avente ad oggetto “in merito all’introduzione di una disciplina nazionale che preveda l’educazione all’emotività all’affettività e alla sessualità all’interno della programmazione didattica nelle scuole primarie e in quelle secondarie di primo e secondo grado”.

9. Mozione presentata in data 02-12-2023 prot. n. 58059 dai gruppi consiliari Partito Democratico, Riformisti Per Romiti Sindaco e Siamo Quarrata avente ad oggetto: “contro l’aumento dell’iva sugli assorbenti pannolini e pannoloni”.

10. Mozione presentata in data 04/12/2023 prot. n. 58178 dai gruppi consiliari Lega Salvini Premier e fratelli d’Italia avente ad oggetto: “messa in sicurezza e riapertura al transito della via di Lucciano”.

11. Mozione presentata in data 05-12-2023 prot. n. 58333 dai gruppi consiliari Partito Democratico, Riformisti Per Romiti Sindaco e Siamo Quarrata avente ad oggetto: “documento programmatico per il futuro del termovalorizzatore di Montale”.

12. Mozione presentata in data 05-12-2023 prot. n. 58336 dai gruppi consiliari Partito Democratico, Riformisti Per Romiti Sindaco e Siamo Quarrata avente ad oggetto: “Misure da adottare a sostegno del tessuto economico sociale della regione toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre”.

[comune di quarrata]