quarrata. STASERA IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE LA CONSULTA DELLA CULTURA

Quattordici punti all’ordine del giorno

QUARRATA. Si terrà stasera lunedì 27 febbraio alle 20,45 una seduta del consiglio comunale.

Questo l’ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio.

Comunicazioni del Sindaco.

Presa d’atto verbali sedute precedenti.

PROPOSTE DELIBERATIVE

1 – Deliberazione G.C. n.9 del 17/01/2023 “Bilancio di previsione 2023/2025. Prima Variazione urgente – Ratifica

2 – Deliberazione G.C. n.12 del 25/01/2023 “Bilancio di previsione 2023/2025. Seconda Variazione urgente – Ratifica.

3 – Bilancio di Previsione 2023/2025. Prima Variazione.

4 – Nuovo Regolamento per la disciplina dei Controlli Interni.

5 – Istituzione della Consulta per la Cultura del Comune di Quarrata e approvazione del Regolamento Comunale per il funzionamento della Consulta per la Cultura del Comune di Quarrata (Cod. DUP 2.1.2).

6 – Tari 2023 – individuazione delle scadenze di pagamento e criteri di determinazione del tributo (cod. DUP 6.1.1).

7 – Società Consortile Energia Toscana – C.E.T. S.c.r.l. – Aumento di capitale sociale, rinuncia esercizio del diritto di opzione, proroga durata e indirizzi ex articolo 19 D.Lgs. 175/16 – Approvazione. (Cod. DUP 5.1.1).

8 – Programma Triennale delle opere pubbliche 2023-2025 e Elenco Annuale 2023 – Primo Aggiornamento.

9 – Piano Biennale dei Servizi e Forniture 2023-2024. I Variazione.

ORDINI DEL GIORNO

9-bis – Ordine del giorno presentato in data 25-02-2023 dai Gruppi consiliari Partito Democratico, Siamo Quarrata e Riformisti per Romiti, prot. n. 9218, avente ad oggetto “Solidarietà agli studenti del liceo Michelangiolo di Firenze per l’aggressione subita il 18 febbraio. Solidarietà alla DS Dott.ssa Annalisa Savino del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Firenze. Condanna del comportamento del Ministro Valditara.”

INTERROGAZIONI

10 – Interrogazione presentata in data 10-01-2023 dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia, prot. 1447 avente ad oggetto “Via Venezia a Quarrata – Regimentazione e salubrità acque campestri”.

11 – Interrogazione presentata in data 20-02-2023 dal gruppo consiliare Lega Salvini Premier, prot. 8244, avente ad oggetto “Interrogazione a risposta verbale e scritta sui recenti lavori di posa in opera di fognatura e rifacimento del manto stradale nella locale Via Brunella.

MOZIONI

12 – Mozione presentata in data 20-02-2023 dal gruppo consiliare Lega Salvini Premier prot. 8246, avente ad oggetto “Contrasto alla direttiva dell’Unione Europea di divieto di immatricolazione di veicoli a benzina e diesel dal 2035”.

13 – Mozione presentata in data 20-02-2023 dal gruppo consiliare Lega Salvini Premier prot. 8248, avente ad oggetto “Contrasto alla direttiva dell’Unione Europea di obbligo di prestazione energetica E entro il 2030 per tutti gli immobili residenziali”.

14 – Mozione presentata in data 20-02-2023 dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia prot.8283, avente ad oggetto “Scuola Primaria di Valenzatico, disagi sulla creazione della classe I per l’anno scolastico 2023/2024”.

