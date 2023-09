quarrata. STASERA NUOVA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Undici punti all’ordine del giorno

QUARRATA. Stasera lunedì 25 settembre alle 20,45 si terrà la seduta del consiglio comunale in presenza.

Questo l’ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio.

Comunicazioni del Sindaco.

Presa d’atto verbali sedute precedenti.

PROPOSTE DELIBERATIVE

1. REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DI UN TRATTO DI VIABILITÀ COMUNALE DENOMINATO “VIA GUADO O GRANCHIAIE” IN LOCALITÀ FORROTTOLI – ACQUISIZIONE GRATUITA AL DEMANIO COMUNALE DI AREE OCCUPATE DA SEDI STRADALI DA OLTRE UN VENTENNIO – LEGGE 448/1998 – CODICE 3.8.3.

2. REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DEL TRATTO DI VIABILITÀ COMUNALE DENOMINATO “VIA PIERO DELLA FRANCESCA” – ACQUISIZIONE GRATUITA AL DEMANIO COMUNALE DI AREE OCCUPATE DA SEDI STRADALI DA OLTRE UN VENTENNIO – LEGGE 448/1998 – CODICE 3.8.3.

3. BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025. SESTA VARIAZIONE.

4. PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 E ELENCO ANNUALE 2023 – QUINTO AGGIORNAMENTO. COD. 3.2.

5. ART. 170 TUEL – DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024/2026 – APPROVAZIONE.

6. D.LGS. N. 118/2011 – BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2022 – APPROVAZIONE (COD. DUP 6.2.2.1)

7. PIANO BIENNALE DEI SERVIZI E FORNITURE 2023/2024. III VARIAZIONE. COD.1.2.1

INTERROGAZIONI

8. INTERROGAZIONE A RISPOSTA VERBALE E SCRITTA PRESENTATA IN DATA 21/08/2023 PROT. 40338 DAL GRUPPO CONSILIARE LEGA SALVINI PREMIER IN MERITO ALLE AFFERMAZIONI FATTE DAL SINDACO GABRIELE ROMITI NEL CORSO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 31 LUGLIO ULTIMO SCORSO, DURANTE LA DISCUSSIONE DEI PUNTI 4 E 5 DELL’ORDINE DEL GIORNO.

9. INTERROGAZIONE PRESENTATA IN DATA18/09/2023 PROT.44974 DAI GRUPPI CONSILIARI FRATELLI D’ITALIA E LEGA SALVINI PREMIER AVENTE AD OGGETTO “PARCHEGGIO PRESSO CASA DELLA SALUTE QUARRATA – AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, VIA MONTALBANO 364.”4.

INTERROGAZIONE PERVENUTA IN DATA 21/07/2023 DAL GRUPPO CONSILIARE LEGA SALVINI PREMIER AVENTE AD OGGETTO :” INTERROGAZIONE A RISPOSTA VERBALE E SCRITTA IN MERITO ALLA PREVISTA REALIZZAZIONE DEL COSIDDETTO “GIARDINO DEGLI ABBRACCI” IN LOCALITÀ VIGNOLE”

MOZIONI

10. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 07/09/2023 PROT.43200 DAI GRUPPI CONSILIARI PARTITO DEMOCRATICO, RIFORMISTI PER ROMITI E SIAMO QUARRATA IN MERITO AL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E AGLI INTERVENTI PER GARANTIRE UN ADEGUATO LIVELLO DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

11. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 16/09/2023 PROT.44861 DAL GRUPPO CONSILIARE LEGA SALVINI PREMIER AVENTE AD OGGETTO “CANCELLAZIONE DELLE SCRITTE SUI MURI E SUI VETRI DEI LOCALI DELLA CIVETTA”.