quarrata. STASERA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Un ricco ordine del giorno tra proposte deliberative, interrogazioni e mozioni

QUARRATA. Stasera lunedì 30 gennaio alle ore 20,45 si terrà in presenza la seduta del consiglio comunale.

Questo l’ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio

Comunicazioni del Sindaco

Presa d’Atto Verbali Sedute Precedenti

PROPOSTE DELIBERATIVE

1 – Via vicinale Palandra, rettifica di un tratto di tracciato stradale in località Vignole.

2 – Spostamento di un tratto della strada vicinale di Michelino in località Montemagno.

3 – Nuovo Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale.

4 – Regolamento per l’istituzione e la disciplina delle funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione.

5 – Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell’opzione di non applicazione della misura di stralcio di cui all’art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.(5.1.2)

ORDINI DEL GIORNO

6 – Ordine del giorno presentato in data 19/01/2023 dai gruppi consiliari Partito Democratico, Riformisti Per Romiti Sindaco e Siamo Quarrata, prot. n. 3169/2023, avente ad oggetto “Azione di sovvertimento dell’ordine democratico in Brasile”.

INTERROGAZIONI

7 – Interrogazione presentata in data 21/01/2023 dai Gruppi Consiliari Fratelli d’Italia e Lega Salvini Premier, prot. 3567/2023, avente ad oggetto “Tagli al Trasporto pubblico Locale”.

8 – Interrogazione presentata in data 21/01/2023 dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia, prot. 3568/2023, avente ad oggetto “Salvaguardia del diritto di informazione”.

9 – Interrogazione presentata in data 24/01/2023 dai Gruppi Consiliari Lega Salvini Premier e Fratelli d’Italia, prot. 3998/2023, avente ad oggetto: “Interrogazione con risposta verbale e scritta sul futuro del progetto “Uffizi diffusi” a Villa La Magia, in seguito alle dichiarazioni del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, rilasciate sabato 21 Gennaio durante la conferenza sulla riqualificazione di Viale Montalbano”

MOZIONI

10 – Mozione unitaria presentata in data 20/12/2022 da tutti i gruppi consiliari, prot. 62553/2022, avente ad oggetto “Sostegno ed adesione alle iniziative di Coldiretti contro il cibo sintetico”.

11 – Mozione presentata in data 20/12/2022 dai gruppi consiliari Pd, Riformisti e Siamo Quarrata, prot. 62558/2022, avente ad oggetto “Mozione a Sostegno delle donne iraniane “Donna, vita , libertà”.

12 – Mozione presentata in data 21/01/2023 dal Gruppo Consiliare Lega Salvini Premier prot.3563, avente ad oggetto “Mozione atta a ottenere l’annullamento e la revoca a tutti gli effetti della deliberazione 2022/63 del 18/10/2022 di questo Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Delibera quadro per la creazione di una Holding di servizi della Toscana Multiutility. Presa d’atto. Approvazione modifiche statutarie in Alia Servizi Ambientali S.P.A. (“ALIA”). Autorizzazione all’approvazione dell’aumento di capitale di Alia riservato, rispettivamente, al Comune di Firenze per il conferimento del 20,61% di Toscana Energia S.P.A. e al Comune di Pistoia per il conferimento del 3,9% di Publiacqua S.P.A. Approvazione fusione per incorporazione di Consiag S.p.A., Acqua Toscana S.p.A. e Publiservizi S.pA. in Alia. Atto di indirizzo per aumenti di capitale ad altri soggetti pubblici e per la concentrazione della partecipazione detenuta dal comune di Quarrata in Cis S.p.A. (“CIS”).”

13 – Mozione presentata in data 24/01/2023 dai Gruppi Consiliari Fratelli d’Italia e Lega Salvini Premier prot. n. 4002/2023, avente ad oggetto: “Riqualificazione Ex Ospedale Caselli – Impegnativa sul mantenimento del corpo centrale monumentale e delle ali”.

La seduta potrà essere seguita anche in streaming all’indirizzo https://quarrata.civicam.it/

[comune di quarrata]