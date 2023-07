quarrata. STASERA SI RIUNISCE IL CONSIGLIO COMUNALE

Sette i punti all’ordine del giorno

QUARRATA. Si riunisce stasera lunedì 31 luglio alle 20,45 nella sala consiliare il consiglio comunale di Quarrata. Il ruolo di segretario sarà assunto dal segretario comunale dottoressa Paola Aveta mentre la seduta sarà presieduta dal presidente Marco Mazzanti.

All’ordine del giorno sette punti. Dopo le comunicazioni del presidente del consiglio comunale e del sindaco si passa alla approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Questi i punti in discussione:

1. Rendiconto della gestione 2022. Aggiornamento di alcuni allegati a seguito della rettifica vincoli del risultato di amministrazione. Approvazione (rif Dup/Piao 6/2/2)tg

2. Articoli 175 r 193 D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio Bilancio di previsione 2023/2025 (rif. Dup 6/2/2)

3. Programma triennale delle opere pubblicje 2023/2025 e elenco annuale Comune di Quarrata. Protocollo Partenza N. 36509/2023 del 25-07-2023 Doc. Principale – Class. 2.3 – Copia Del Documento Firmato Digitalmente- 2023 – Quarto aggiornamento. Cod. 3.2.

4. Interrogazione pervenuta in data 21/7/2023 dal Gruppo consiliare Lega Salvini Premier avente ad oggetto: “Interrogazione a risposta verbale e scritta in merito alla prevista realizzazione del cosidetto “Giardino degli abbracci in località Vignole”

5. Mozione pervenuta in data 21/7/2023 Prot. N. 35969 dai Gruppi consiliari Lega Salvini Premier e Fratelli d’Italia avente ad oggetto: Riapertura e tenuta in funzione perpetua della fonte di Tacinaia

6. Mozione pervenuta in data 21/7/2023 Prot. N. 35970 dai Gruppi consiliari Lega Salvini Premier e Fratelli d’Italia avente ad oggetto: “Messa in sicurezza e manutenzione delle fonti del Sasso Regino e della Bettina”

7. Mozione pervenuta in data 21/7/2023 Prot. N. 35972 dai Gruppi consiliari Lega Salvini Premier e Fratelli d’Italia avente ad oggetto: “Ripristino e manutenzione dei giardini e del lavatoi adiacenti al fontanello pubblico di Catena”.