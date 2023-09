quarrata. STREET ART, UN BANDO DEL COMUNE PER L’ASSEGNAZIONE DI MURI DA RIQUALIFICARE

Occasione rivolta a persone singole e gruppi da 16 ai 35 anni d’età. Fino al 20 novembre si raccolgono le domande online. Ecco il bando

QUARRATA. [a.b.] Il Comune di Quarrata, con l’obiettivo di promuovere e realizzare occasioni di crescita e attività a sostegno dell’interazione tra creatività giovanile e produzione culturale, mette a disposizione alcune superfici murarie situate nel centro cittadino da poter destinare ad interventi artistici di Street Art, riconoscendone il valore nelle sue varie forme di libera espressione artistica.

Si tratta complessivamente di tredici superfici murarie tra cui lo spazio comunale de La Civetta in via Corrado da Montemagno (tutti i muri che la circondano dovranno avere però un unico tema che faccia da filo conduttore), il Gatto e lungo Fermulla Gino Bartali (con richiami alla forma originaria del Gatto), i muri che circondano il campino da basket di piazza Berlinguer (con disegni che richiamino il tema dello sport), il passaggio pedonale di via Corrado da Montemagno che porta al Lungo Fermulla Gino Bartali Lato Destro (tema libero); il passaggio Pedonale che di Via Corrado da Montemagno che porta al Lungo Fermulla Gino Bartali Lato Sinistro (tema libero); i muri presenti nel Lungo Fermulla Gino Bartali.

L’obiettivo del bando è finalizzato a riqualificare e valorizzare gli spazi cittadini degradati, ad arricchire gli spazi pubblici con percorsi artistici innovativi e ad avvicinare i giovani alle istituzioni, avviando percorsi di legalizzazione dei comportamenti espressivi che talvolta si connotano come azioni illecite.

Sono ammesse le domande per l’assegnazione del “Muro” dei seguenti soggetti:

– persone singole di età compresa tra i 16 e i 35 anni;

– gruppi (minimo 3 persone), composti da giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni (requisito che deve essere posseduto da tutti i componenti del gruppo).

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.

La domanda di partecipazione, debitamente compilata, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12,00 del 20/11/2023 -come indicato nell’art. 2 del bando, collegandosi ai Servizi Online del Comune di Quarrata, dalla home page del sito istituzionale del Comune: www.comunequarrata.it, (previa autenticazione con CNS/CIE/SPID).

Nel caso dei gruppi la domanda è presentata da un componente(capogruppo), con l’indicazione del nominativo di tutti i componenti. Nel caso di minorenni, la domanda deve essere presentata da un genitore, con le modalità sopra indicate.

Non saranno ammesse domande presentate in forma diversa rispetto a quella indicata.

È possibile presentare, nella stessa domanda, la candidatura per un massimo di tre “muri”, dando un ordine di priorità (1^, 2^ e 3^ scelta). L’assegnazione avverrà, in base alla graduatoria predisposta, secondo la disponibilità dei “muri” e seguendo l’ordine di priorità dato dal candidato.

Ulteriori informazioni clicca qui