quarrata. STUDENTI DELL’ISTITUTO “MARIO NANNINI” NELLA GIURIA DEL PREMIO STREGA RAGAZZI

Il dirigente Tesi e il presidente del consiglio d’istituto Ferranti: “Orgogliosi dei nostri ragazzi e del progetto Leggere Forte sviluppato dai docenti Soviero e Rossi

QUARRATA. “Siamo orgogliosi del lavoro svolto dai nostri studenti e dallo sviluppo del progetto lettura e Leggere forte guidato dai docenti Alessandra Rossi, Concetta Soviero. Essere presenti a Roma non solo come partecipanti ma far parte della giuria di un concorso letterario importante come il Premio Strega Ragazzi è un vanto per tutto l’Istituto e dovrà spronare tutti a sviluppare con maggiore intensità il progetto lettura anche negli anni a venire”.

Con questa affermazione Patrizia Tesi, Dirigente scolastico dell’Istituto Nannini di Quarrata, e Daniele Ferranti, Presidente del Consiglio di Istituto, hanno commentato la partecipazione della delegazione di studenti del Nannini di Quarrata a Roma alcuni dei quali sono stati selezionati per far parte della Giuria.

Alla settima edizione del Premio Strega Ragazzi che ha visto come vincitori gli autori Lisa Lundmark, Nadia Terranova con Jenny lo squalo, Mara Cerri con Il segreto e Francesco D’Adamo Giuditta e l’orecchio del diavolo gli studenti del Nannini (Emma Bencini,Christian Borchi, Lodovica Cappellini Elisa Dell’Utri, Lucrezia Di Maggio, Teresa Galardi Matteo Murgo, Lorenzo Nenciarini, Emma Papini, Delia Pratella) hanno avuto modo di esprimere il loro voto insieme ad altri 778 giovanissimi lettori provenienti dalle oltre 153 scuole, gruppi di lettura e biblioteche che compongono la giuria in Italia e all’estero (Monaco, Offenbach am Main, Parigi, Saint-Germain-en Laye, Vienna).

“Il progetto lettura e Leggere Forte, promosso dalla Regione Toscana, – afferma la Dirigente Patrizia Tesi — sono e dovranno essere anche per il futuro uno dei fiori all’occhiello per l’Istituto facendo affidamento sui docenti che fino ad ora hanno, con dedizione ed eccellenza, sviluppato il lavoro che ha portato molti studenti ad avvicinarsi alla lettura e allo sviluppo critico dei contenuti”.

“Inoltre – ha commentato Daniele Ferranti – come Consiglio di Istituto e a nome di tutti i Consiglieri ci impegneremo affinché durante il prossimo anno scolastico uno dei vincitori del Premio Strega sia ospite nella nostra scuola per l’incontro con tutti gli studenti”.

“Infine – conclude Patrizia Tesi —continuano con le classi della scuola secondaria i vari incontri con gli autori. Dopo aver dialogato con Paola Zannoner del suo libro La linea del traguardo analizzato con gli alunni delle classi prime, è stata la volta di Marco Magnone che ha passato la mattinata con gli alunni delle terze che hanno letto La guerra di Celeste.

Infine, gli alunni delle seconde si sono piacevolmente intrattenuti con Riccardo Gazzaniga, autore del volume Abbiamo toccato le stelle. Per i ragazzi e le ragazze è stata un’esperienza costruttiva e di arricchimento potendo parlare con gli autori di cui hanno letto i libri, ponendo loro domande e curiosità. Hanno poi realizzato e donato a tutti gli scrittori degli splendidi elaborati che sono stati particolarmente apprezzati. Si ringrazia la Banca Alta Toscana di Vignole che è sempre ospitale e fornisce i suoi locali per svolgere questi incontri speciali”.

Gli studenti dell’Istituto Nannini che hanno partecipato a Roma; Emma Bencini, Beatrice Bianchi, Tommaso Bonacchi, Angela Bosco, Christian Borchi, Rebecca Bresci, Lodovica Cappellini, Camelia Ciabattini, Gabriele Colligiani, Elisa Dell’Utri, Lucrezia Di Maggio, Teresa Galardi, Jacopo Gori, Emma Guidi, Matteo Murgo, Lorenzo Nenciarini, Emma Papini, Nicole Peluso, Delia Pratella, Leonardo Raschiatore, Giorgia Zampini.

[istituto mario nannini vignole]