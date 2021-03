quarrata. TAMPONI DRIVE THROUGH E TAMPONI RAPIDI, UN PRIMO BILANCIO DELLA CRI PIANA PISTOIESE

Ad oggi sono stati eseguiti ben 2103 tamponi molecolari in modalità drive through e 384 tamponi rapidi. Prosegue anche il servizio di spese e farmaci a domicilio

QUARRATA—AGLIANA. Continua senza sosta il servizio della Croce Rossa Piana Pistoiese di tamponi Drive through e tamponi rapidi per la popolazione.

Due volte la settimana, i volontari della Croce Rossa garantiscono questo importante servizio di screening sia nel Comune di Agliana che a Quarrata.

Ad oggi sono stati eseguiti ben 2103 tamponi molecolari in modalità drive through e 384 tamponi rapidi.

Il giovedì mattina, dalle 8 alle 11, il servizio viene garantito in Piazza Guarducci ad Agliana, mentre il sabato presso il Parco Verde ad Olmi (Quarrata) con lo stesso orario.

Il tampone molecolare Drive Through si prenota attraverso il servizio regionale sul portale https://prenotatampone.sanita.toscana.it/#/home, mentre per il tampone rapido (che permette di avere una risposta immediata in massimo 20 minuti) la prenotazione deve essere fatta direttamente alla Croce Rossa telefonando al numero 3311331178 (anche via whatsapp).

Non cessa quindi l’impegno ed il supporto dei volontari della Croce Rossa per fronteggiare l’emergenza. I

n queste settimane, oltre al servizio tamponi, il Comitato sta dando supporto presso la Casa della Salute di Quarrata per la campagna di vaccinazione, mentre da marzo dello scorso anno, quando è iniziata l’emergenza, non si è mai interrotto anche il servizio di spese e farmaci a domicilio per le persone anziane, per quelle più vulnerabili ed immunodepresse e per le famiglie positive costrette alla quarantena presso le loro case.

Ad oggi, si parla di oltre 350 spese e 250 farmaci consegnati.

[catapano – cri piana pistoiese]