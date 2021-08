quarrata. TANTO DEGRADO ATTORNO ALLA SCUOLA MATERNA DI CATENA

Dopo l’incendio di domenica sotto i rovi bruciati sono riaffiorati rifiuti di ogni tipo. Il sopralluogo di Legambiente

QUARRATA. Via di Seano nella frazione di Catena, quattro giorni dopo l’incendio di domenica. I volontari di Legambiente, dopo alcune segnalazioni, hanno effettuato un sopralluogo nel piazzale circostante l’edificio della scuola materna e sempre in via di Seano, al numero civico 89 F segnalando tantissimi rifiuti da rimuovere.

“Insieme a Marco Antonio Ascani – ci racconta Daniele Manetti – abbiamo risposto a due segnalazioni urgenti provenienti dai cittadini e dobbiamo segnalare altre due zone di forte degrado che si aggiungono alle diverse decine di discariche già monitorate e segnalate a chi di dovere.

Come noto l’incendio di domenica scorsa è partito in prossimità dell’edificio scolastico.

Il bordo strada e il bordo piazzale risultano invasi da tantissimi rifiuti di plastica e vetro emersi dopo l’incendio che ha fatto piazza pulita dei rovi che li nascondevano. C’è da sperare che poi bruciando tali manufatti di plastica non siano state emesse nell’aria sostanze tossiche, nocive e cancerogene”.

“Si tratta di tanti rifiuti da togliere immediatamente. Nella zona abbiamo notato anche la presenza di veicoli fermi e in pessimo stato e ci auguriamo che in vista del rientro dei bambini alla scuola materna si provveda a ripulire l’area. Come sempre ci mettiamo a disposizione , dopo tutti gli accertamenti dovuti ma ribadiamo l’importanza di poter utilizzare i biotrituratori accedendo ai finanziamenti messi a disposizione con un apposito bando dalla Regione Toscana”.

Manetti e Ascani segnalano anche il grosso abbandono di rifiuti al numero civico 89 F di via Seano dove la discarica sta aumentando rispetto a quanto già segnalato in passato sia all’ufficio Ambiente del Comune che ad Alia.

I rifiuti sono sempre al loro posto, anzi sono aumentati perché in fin dei conti sono una calamita per altri cittadini incivili che continuano ad agire in modo non corretto sul territorio quarratino visto che nessuno al momento sta facendo niente per trovare una soluzione o tantomeno scoraggiare queste attività illegali mediante ad esempio l’installazione delle telecamere, provvedimento che come Legambiente abbiamo sollecitato varie volte”.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]