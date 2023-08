quarrata. TORNA LA FESTA DEL POZZO DI GIACOBBE AL PARCO VERDE

Dal 29 agosto al 4 settembre la settimana di festa a sostegno delle attività dell’associazione

QUARRATA. Al via la diciannovesima edizione di “Pozzo in Festa” a partire da martedì 29 agosto fino a lunedì 4 settembre, presso il Parco Verde di Olmi a Quarrata.

Quest’anno la tradizionale festa dell’associazione, organizzata per sostenere le attività e i progetti portati avanti sul territorio, sarà arricchita dal ritorno della cena sociale, prevista per lunedì 4 settembre, a conclusione della settimana di festa.

Ogni sera sarà possibile trascorrere cena e dopocena in compagnia, gustando i piatti della cucina e le pizze del forno a legna, con un piatto del giorno disponibile ogni sera fino al 3 settembre.

L’ultima serata, lunedì 4 settembre, sarà invece dedicata alla cena sociale, un evento unico per ritrovare tutti gli amici del Pozzo e le persone che da sempre condividono il nostro progetto di comunità.

Il periodo della festa è sempre stato molto importante per noi; è un momento di condivisione e di scambio continuo con le persone che vivono il territorio; è un modo per rivedere vecchi amici dopo tanto tempo ma anche per farsene di nuovi, e per esprimere ancora una volta i valori della solidarietà e della vicinanza a chi vive fragilità di vario tipo.

Come ogni anno, il ricavato della manifestazione andrà infatti a sostegno dei numerosi progetti rivolti alle persone in difficoltà che il Pozzo di Giacobbe porta avanti sul territorio di Quarrata e non solo.

Oltre al ristorante e alla pizzeria, alcuni appuntamenti da non perdere:

• giovedì 31 agosto ci sarà un punto informativo sui pericoli del gioco d’azzardo a cura della Cooperativa Sociale CAT per il progetto Game Lover

• venerdì 1° settembre Auser Quarrata con Alessandro Niccolai presenta il corso di Ginnastica Dolce Cinese, in avvio a metà settembre

• sabato 2 settembre si balla il liscio con la StefAl Band – per prenotazioni del tavolo in pista: Luciano 348 0461985

• lunedì 4 settembre cena sociale con Sgurz in concerto

La cena sociale di lunedì 4 settembre è su prenotazione e prevede un menu fisso ad offerta libera. Si può prenotare il proprio posto alle casse della Festa direttamente al Parco Verde, oppure

contattando l’associazione al numero 0573 739626.

Anche quest’anno ci sarà la presenza per tre serate consecutive di ComìComè, il food truck gestito da un gruppo di persone con disabilità della Valdinievole coinvolte nel progetto HERO insieme alla Fondazione Mai Soli. Dal venerdì alla domenica il camioncino attrezzato per lo street food sarà presente al Parco Verde con le specialità dolci e salate preparate dai ragazzi.

INFORMAZIONI

Programma della festa su www.pozzodigiacobbe-onlus.com

Info e prenotazioni: Tel. 0573 739626

Associazione di Volontariato “Pozzo di Giacobbe” – Via Fiume, 53 Quarrata (PT)

Circolo ARCI Parco Verde – Via Galigana, 417 – Quarrata (PT)

[ulivi — pozzo di giacobbe]