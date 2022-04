quarrata. TORNA PER IL VENTISETTESIMO ANNO LA “FIERA OAMI”

Domenica 24 aprile in via Montalbano e in piazza Risorgimento dalle 9 alle 20

QUARRATA. Torna a Quarrata come tradizione per il 27esimo anno la “Fiera Oami”, la prima dopo il periodo di Covid. Domenica 24 aprile dalle prime ore della mattina fino alle ore 20 via Montalbano dall’intersezione con le vie Torino – Europa fino alla piazza Risorgimento e piazza Risorgimento vedranno la presenza di stands e bancarelle che spazieranno dai generi alimentari ai prodotti tipici, alle opere del proprio ingegno. La manifestazione sin dalle prime edizioni ha portato in città un ingente numero di persone con il conseguente ampio afflusso di vetture, tale da necessitare l’adozione da parte del Comune di provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale nelle aree attigue.

Per permettere lo svolgimento della fiera e la successiva pulizia dell’area da parte dei mezzo del servizio di Alia sarà disposto un divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via Montalbano dall’incrocio dei Macelli alla piazza centrale dalle 5 alle 22 .

Stabilito il divieto di transito in via della Madonna dall’incrocio con le vie Fermi-Malpighi fino a viale Montalbano e in via della Repubblica dall’incrocio con via XXV Aprile dalle 5 alle 22. Sarà in vigore anche un divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in piazza Risorgimento nell’area interna regolata con sosta a pagamento (dalle 5 alle 22) che nella rimanente porzione compresa tra l’incrocio con via Roma e quelle con via Pistoia e Trieste dalle 12 alle 22.

Il ricavato della “Fiera” come sempre sarà devoluto all’Oami (Opera Assistenza Malati Impediti) che a Quarrata dispone di tre distinte strutture, tutte all’interno del grande edificio di via Corrado da Montemagno.

Qui come noto sono presenti la Casa “Maria Assunta” (comunità alloggio protetta mista maschile per disabili psicofisici), la Casa Adelinda (comunità alloggio protetta mista per disabili psicofisici) e il Centro Diurno “Maria Assunta”.

Le strutture (nate diversi anni orsono su iniziativa dell’allora parroco di Quarrata don Aldo Ciottoli, del compianto vescovo di Pistoia monsignor Simone Scatizzi, e di un attivissimo gruppo di volontari, ndr) sono da tempo convenzionate con il Comune di Quarrata ed hanno lo scopo di favorire l’autonomia degli adulti portatori di handicap, di svilupparne la socializzazione e l’integrazione con il territorio.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]