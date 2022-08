quarrata. TORNA “POZZO IN FESTA” AL PARCO VERDE DOPO DUE ANNI DI STOP

Dal 30 agosto al 5 settembre torna la settimana di festa a sostegno dell’Associazione Pozzo di Giacobbe

QUARRATA. Dopo due anni di stop a causa dell’emergenza sanitaria, finalmente quest’anno torna l’appuntamento estivo con “Pozzo in Festa”, la rassegna organizzata dall’Associazione Pozzo di Giacobbe a sostegno delle attività che vengono svolte durante l’anno.

A partire da martedì 30 agosto fino a lunedì 5 settembre sarà possibile trascorrere cena e dopocena in compagnia presso il Parco Verde di Olmi, e gustare insieme i piatti della cucina e le pizze del forno a legna, con un “piatto del giorno” disponibile ogni sera.

Il periodo della festa è sempre stato molto importante per l’Associazione perché rappresenta un momento conviviale di condivisione e di incontro con la comunità che tanto ci è mancato in questi due anni di stop forzato a causa della pandemia.

Dopo il periodo buio dominato dal distanziamento sociale, finalmente torniamo ad incontrarci e fare festa insieme per sostenere le attività dell’associazione! Come ogni anno, il ricavato della festa andrà infatti a sostegno dei numerosi progetti rivolti alle persone in difficoltà che il Pozzo di Giacobbe porta avanti sul territorio.

Oltre alla musica dal vivo di sabato 3 settembre con l’orchestra “Viola e gli Harmony”, altra novità per questa 18a edizione sarà la presenza di ComìComè, il food truck gestito da un gruppo di ragazzi con disabilità della Valdinievole coinvolti nel progetto HERO insieme alla Fondazione Mai Soli. Per due serate (1 e 2 settembre) il camioncino attrezzato per lo street food sarà presente al Parco Verde con le specialità dolci e salate preparate dai ragazzi.

La prenotazione per la cena è obbligatoria ed è gestita direttamente dal Parco Verde che si può contattare al numero 0573.72952

PozzoInFesta-Programma2022[6999]

INFORMAZIONI

Evento e programma della festa su www.pozzodigiacobbe-onlus.com

Info e prenotazioni: Tel. 0573 72952

Associazione di Volontariato “Pozzo di Giacobbe” – Via Fiume, 53 Quarrata (PT)

Circolo ARCI Parco Verde – Via Galigana, 417 – Quarrata (PT)

Comunicazione e Ufficio Stampa

[ulivi —pozzo di giacobbe]