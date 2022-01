quarrata. TRASPORTI SOCIALI, FINO AL 2025 IL SERVIZIO AFFIDATO A MISERICORDIA E CROCE ROSSA

Mediamente vengono svolti 950 viaggi all’anno per varie tipologie di trasporto. Le due associazioni si aggiudicano l’appalto con un ribasso del 2 per cento

QUARRATA. Anche per il periodo 1 gennaio 2022 — 31 dicembre 2025 il servizio di trasporto sociale rivolto ai residenti nel comune di Quarrata sarà svolto dalla Misericordia e dal comitato locale Cri Piana Pistoiese. Le due associazioni riunite in una Ati si sono aggiudicate infatti la gara indetta dal Comune di Quarrata con un ribasso d’asta del 2% sull’importo a base di gara aggiudicandosi l’appalto per un importo pari a euro 152.880,00 oltre Iva di legge.

Il comune ha assunto nel frattempo l’impegno di spesa per gli anni 2022 e 2023 per un ammontare complessivo di euro 76.440,00.

Il servizio di trasporto sociale rivolto ai residenti nel Comune di Quarrata è svolto nell’ambito di una serie di prestazioni volte all’accompagnamento a sostegno dell’autonomia individuale, fra le quali l’accompagnamento di anziani autosufficienti e non nel disbrigo di piccole pratiche quotidiane al fine di prevenire situazioni di isolamento, di anziani e disabili presso strutture sanitarie sia pubbliche che private per effettuare visite e terapie, servizi di supporto alla domiciliarità e consegna pasti a domicilio in favore di anziani e infine il servizio di trasporto ed accompagnamento scolastico per alunni disabili.

Il servizio di trasporto sociale rientra fra le prestazioni previste dal “Regolamento delle prestazioni sociali e socio[1]sanitarie per la domiciliarità in favore della popolazione in condizioni di non autosufficienza e limitata autonomia”, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute n. 16 del 26/04/2016, quale intervento finalizzato a “garantire lo spostamento di persone con ridotta mobilita o incapaci di muoversi autonomamente (anziani soli senza o con inadeguate risorse familiari, disabili con accertamento di handicap, minori con inadeguate risorse familiari e adulti soli che si trovano in particolari condizioni socio-sanitarie), che viene fornito anche in forma assistita.

Mediamente nel periodo tra il 2020 e la fine di ottobre 2021 sono stati circa 950 i trasporti fatti dalle due associazioni sia per quanto riguarda le varie tipologie (es. numero trasporti scolastici annui, numero trasporti per terapie, ecc.), sia per quanto riguarda le destinazioni, individuando quelle più frequenti (es. territorio comunale, Pistoia, piana pistoiese, Firenze, ecc.).

Andrea Balli

