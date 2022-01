quarrata. UN CICLO DI INCONTRI GRATUITI PER SOSTENERE I FAMILIARI DEI BIMBI DEI NIDI COMUNALI

Gli incontri saranno condotti dalla pedagogista e psicologa Paola Guarducci

QUARRATA. Un ciclo di incontri gratuiti per i familiari dei bimbi e delle bambine dei nidi comunali e quanto proposto dai servizi educativi del Comune di Quarrata, per offrire un sostegno a tutte quelle nucleo familiari che sentono il bisogno di un confronto e di un sostegno sul difficile ruolo di genitori.

Gli incontri tematici, che si svolgeranno nei locali della struttura educativa comunale di via Lippi, saranno condotti dalla pedagogista e psicologa Paola Guarducci. La finalità e quello di proporre ai nuclei familiari un’opportunità per riflettere, insieme a staff esperto, sull’educazione e l’aumento dei bimbi e delle bambine

Le iscrizioni sono già aperte: per registrarsi bisogna inviare una mail all’indirizzo f.ferretti@comune.quarrata.pt.it entro e non oltre il 28 gennaio 2022 ed essere in possesso di green pass. Gli incontri sono rivolti ai genitori dei bimbi e delle bambine iscritti ai nidi comunali.

Il 1º incontro, dal titolo Capricci, bizze e gioie: conoscere e gestire il pianeta emotivo dei figli, sarà l’8 febbraio; il secondo, sul tema Crescere tra protezione e autonomia: come scorgere il giusto bilanciamento, si svolgerà il 3 marzo; il 3º e ultimo incontro sarà il 7 aprile e verterà su Regole educative per il benessere dei bimbi e delle bambine.

Tutti gli incontri si svolgeranno presso lo spazio nucleo familiari della struttura comunale di via Lippi, dalle ore 17 alle ore 19.

Il ciclo di incontri fa parte del progetto di sostegno alla genitorialità, organizzato dal Comune di Quarrata insieme alla cooperativa L’Orizzonte nell’ambito del progetto di appalto per la gestione dei servizi educativi comunali, al fine di sostenere le nucleo familiari nel loro ruolo educativo, in un momento storico veramente delicato e complesso, come quello odierno, legato alla epidemia.

La partecipazione agli incontri e gratuita ed, essendo in presenza, prevede un massimo di 10 genitori per ogni incontro.

[comune di quarrata]