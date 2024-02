quarrata. “UN CONNUBIO TRA SCUOLA E TERRITORIO”

Una settimana di iniziative di genitori studenti e associazione alle primarie di Vignole Valenzatico e Catena

QUARRATA. Si svolgerà da Lunedi 5 a Venerdi 9 la settimana Aprilamente nei plessi della primaria di Vignole, Valenzatico e Catena. Una settimana con programmi, in tutti e tre i plessi, ricco di iniziative, laboratori e incontri con esperti esterni, genitori e associazioni. Gli studenti vivranno la scuola e il territorio per capire quanto sia importante un legame forte tra la scuola e la comunità nella quale vivono. Si realizza e si rafforza, per il decimo anno, il concetto di comunità educante in cui chiunque avrà modo di mettere a disposizione delle nuove generazioni le competenze lavorative, la storia della Città di Quarrata, le tradizioni e l’associazionismo anima dell’intero comune.

Di seguito le iniziative nei tre plessi:

CATENA

CLASSI PRIME

-quadri con il sale

-esperimenti in classe

-solidi geometrici con il cartoncino

-fermaporta profumati

-fiori di carta

-puliamo il mondo

-figure con il tangram

-maschere, mostri e cappelli di carnevale con il cartoncino

-calcolatrice al PC

-braccialetti e collane con materiali vari

-aquiloni o semina

-lettura albi

CLASSI SECONDE

Il rapporto bambino/ animale domestico: dalla scelta alla cura

Laboratorio di sale

Aria di scienza

Laboratorio di ceramica: creazione di un vaso con la tecnica del colombino

Progetto Puliamo il Mondo con Coldiretti

Progetto “Amici a 4 zampe”

Progetto “Asso” Misericordia

Laboratorio di francese

Laboratorio: I giochi dei nonni

Laboratorio di creatività e manualità con stoffe e tessuti di recupero

CLASSI TERZE

Laboratorio ” costruiamo le figure geometriche “

Laboratorio Clil storia-inglese “i dinosauri “

Progetto Amici a 4 zampe

Giochi a squadre in palestra

Laboratorio “falegnameria “

Laboratorio creativo

Progetto “puliamo il mondo”

Laboratorio “archeologico “

Progetto Asso-Misericordia

Laboratorio scientifico

CLASSI QUARTE

-Creatività

-La commedia dell’arte

-Progetto Amici a 4 zampe

-Progetto Asso

-Libro game

-Piante officinali

-Cinema

-Laboratorio d’inglese “The Great Britain” (maxi lapbook)

-Laboratori di matematica:

-“Quanti ceci?”

-“Compro e vendo”

-“Cacciamatica al tesoro”

-Sistema solare

-Maschera di Carnevale

-La commedia dell’arte

-Progetto Amici a 4 zampe

-Progetto Asso

-Segnalibro egizio

-Progetto Yamaha

-Omino Testa d’Erba

-Laboratorio di inglese: The Great Britain (maxi lapbook)

-Piante aromatiche

-Cinema

-Fermaporta

Laboratori di matematica: -“Quanti ceci?”

-“Compro e vendo”

-“Cacciamatica al tesoro”

CLASSI QUINTE

Laboratorio di botanica: piante

Laboratorio degli esperimenti

Laboratorio teatrale

Laboratorio del Carnevale: creazione di maschere.

progetto Amici a 4 zampe.

Laboratorio delle ombre: creazione di un teatro e vari soggetti.

Laboratorio di educazione civica:

I diritti dei bambini DUDU

Laboratorio teatrale

Progetto Asso

Laboratorio di geometria

Laboratorio di cucina 😛 asta fatta in casa

Progetto Biblioteca

Laboratorio reciclo del cartone:

Realizzazione di uno scudo romano e tecniche di guerra testudo

Progetto Biblioteca

Laboratorio di lettura

Realizzazione di una lampada di sale

VIGNOLE

CLASSI PRIME

-Amici a 4 zampe

-ASSO con la Misericordia di Quarrata

-Il Mondo animale

-Mani in pasta

-Pasticceri per un giorno

-Il Kamishibai-teatro d’immagini

-Creiamo braccialetti

-Laboratorio di Ed.stradale

-Laboratorio di arte su Kandinsky

-Laboratorio sui cinque sensi

-Laboratorio pasta fresca

-Laboratorio danza

CLASSI SECONDE

-Laboratorio: creo una lanterna

-⁠Narran narrando

-⁠Corso di scacchi…con i compagni grandi!

-⁠Tre laboratori…”In giro per il mondo : alla scoperta dell’Albania , della Romania e della Cina”

-⁠Creazione di portapenne

-⁠Tre laboratori…”Che musica maestro….presentazione di fagotto clarinetto e xilofono”

-Giocando con le storie

-Un cavallo a scuola? Evviva!

Pronti attenti… coding!

L’amica infermiera.. Ci racconta

Evviva lo sport !!!

CLASSI TERZE

-Laboratorio di disegno

-Disegno con foglie

-Lezioni di musica

-Gli scoobydoo

-I racconti del passato

-Le piantine

-La diversità

-Lezioni di basket

-Lezioni di karate

-Educazione stradale (polizia di Stato)

-Progetto Yamaha

-Lezioni di scacchi

-Laboratorio di teatro

-Pittura rupestre con le spezie

-Archeologo (da confermare)

Laboratorio sul cioccolato

Laboratorio sulla pizza

Laboratorio sul mare

Laboratorio zoo

Laboratorio albi illustrati

Costruzione di un vulcano

VALENZATICO

Il mio aiuto in un minuto (intervento 118)

Plastic free

Per fare un fiore (fiori di carta)

Acchiappasogni

A carte scoperte: Burraco

A che ora parte il treno? (come leggere l’orario dei treni)

Abracadabra: Trucchi di magia

Intrecci di trecce

Il libro della giungla-Scout

A scuola di ballo country

Magie di filo (uncinetto)

Piccoli giornalisti crescono

Cheese: scattiamo una foto

Emozioniamoci

Pop-Up: animazioni di carta

Artisti in gioco (disegno)

