quarrata. UN GIARDINO DELL’ABBRACCIO IN MEMORIA DEI DECEDUTI PER IL COVID

L’iniziativa sarà presentata questo pomeriggio in via Palandra a Vignole

QUARRATA. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 febbraio, alle ore 16, nei pressi del fontanello di alta qualità di Vignole, in via Palandra il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti presenterà il progetto di realizzazione di un’area denominata Giardino dell’abbraccio: l’abbraccio che la comunità di Quarrata vuole dare idealmente a tutti coloro che, in questo anno di pandemia, sono deceduti per il Covid; l’abbraccio mancato ai parenti di queste persone, che non hanno potuto dare di persona l’ultimo saluto ai propri cari; abbraccio anche come messaggio di speranza per un futuro, speriamo imminente, in cui sia possibile tornare ad abbracciarci, avendo sconfitto il Covid19.

All’incontro di presentazione (confermata anche in caso di pioggia) saranno presenti anche alcuni parenti delle persone di Quarrata decedute per Covid19.

[quilici – comune di quarrata]