quarrata. UN MAXILENZUOLO IN PIAZZA RISORGIMENTO PER LA FINALE DEGLI EUROPEI

La partita Italia — Inghilterra sarà proiettata nel centro cittadino. Il sindaco Mazzanti: “Posti contingentati e non serve la prenotazione”

QUARRATA. Dopo le tantissime richieste pervenute l’amministrazione comunale ha deciso di predisporre in piazza Risorgimento un maxischermo dove domenica 11 luglio sarà proiettata a partire dalle ore 20,30 la finale del campionato degli Europei di calcio che vedrà l’Italia affrontare l’Inghilterra.

“I posti – scrive il sindaco Marco Mazzanti – saranno contingentati e non serve la prenotazione”.

“La partita – prosegue il sindaco — verrà vista nel completo rispetto delle regole”.

Una decisione accolta favorevolmente da molti cittadini ma che sta raccogliendo anche diverse critiche da parte di coloro che temono situazioni di affollamento.

Chi ha deciso di installare il maxischermo è anche colui che qualche mese fa ha tolto nella stessa piazza Risorgimento le panchine per evitare il diffondersi della epidemia soprattutto tra gli anziani.

Da quanto predisposto per il momento la partita potrà essere vista anche a distanza. Nel caso permanesse il lenzuolo bianco predisposto oggi potrebbero verificarsi però problemi di visibilità nella prima parte del match.

L’auspicio è che sia assicurata da parte del comando della Polizia Municipale e dei volontari delle associazioni una particolare attenzione e vigilanza perché si rispettino le regole dal momento che l’emergenza Covid non è ancora conclusa e potrebbero esserci rischi di qualche focolaio dal momento che non tutti ancora sono vaccinati.

L’alternativa è quella di rimanere a casa e nella migliore delle ipotesi scendere poi in strada con il tricolore e la mascherina ben indossata.

Il sindaco Mazzanti è convinto del buon esito per gli azzurri. Questo il suo auspicio: “Vi aspetto alle 20.30 per tifare tutti insieme per la vittoria dell’Italia”.

La partita potrà essere vista anche al “Parco Verde” di Olmi dove sarà predisposto nell’ambito della festa di “Paese Aperto” un maxischermo.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]