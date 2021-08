quarrata. UN MEMORIAL DI CALCIO IN RICORDO DI CARLO RUBEN CAPPELLINI

La manifestazione sarà presentata ufficialmente domenica 12 settembre al Polo Tecnologico. Nell’occasione le ex bandiere giallorosse Alberto Malusci e Roberto Chiti riceveranno il Premio alla Carriera

QUARRATA. [a.b.] Magnifico Ingegno insieme ad Arci Quarrata (Casa del Popolo di Quarrata), Ac Quarrata e Scuola Calcio Olimpia — Empoli Academy hanno deciso di ricordare l’amico e collaboratore Carlo Ruben Cappellini, venuto a mancare a fine aprile.

Il noto commercialista quarratino scomparso a 66 anni dopo avere contratto il covid ha legato il suo impegno tra l’altro al mondo dello sport, una tradizione di famiglia dal momento che il padre Bruno era stato giocatore di calcio professionista in squadre di livello nazionale, attività che ha seguito in primis come giornalista pubblicista e poi come componente del direttivo dell’Ac Quarrata Olimpia.

Per ricordarlo in occasione del prossimo “Settembre” sarà organizzato il Primo Memorial di calcio Carlo Cappellini.

La presentazione ufficiale si terrà domenica 12 settembre alle ore 17:30 al Polo Tecnologico in collaborazione con U.S.D. Olimpia, A.C. Quarrata e Assessorato allo Sport.

Saranno presenti anche due grandi ex bandiere giallorosse come Alberto Malusci e Roberto Chiti che riceveranno il Premio alla Carriera.

Il torneo di calcio vero e proprio prenderà il via domenica 19 settembre allo stadio comunale Filippo Raciti e vedrà di fronte la categoria Primi Calci 2013.