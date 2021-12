quarrata. UN NUOVO INGRESSO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “MARGHERITA HACK” DI CASINI

Approvato dal consiglio comunale un progetto di fattibilità (compresa la variante semplificata) per la realizzazione di aree a parcheggio e a verde pubblico con un nuovo accesso all’edificio scolastico da via Falcone e Borsellino invece che dalla Statale

QUARRATA. È stato approvato in consiglio comunale a maggioranza con i voti contrari dei consiglieri Maria Vittoria Michelacci e Fiorello Gori il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione delle aree a parcheggio e a verde pubblico a servizio della scuola dell’infanzia Margherita Hack di Casini. Il progetto prevede l’accesso da via Falcone e Borsellino oltre alla riqualificazione degli spazi di pertinenza dell’edificio scolastico.

Con il voto del consiglio comunale è stata al contempo adottata anche la variante semplificata n.2 al Piano Operativo di tipo cartografico che permetterà all’interno del Piano Operativo Comunale in vigore dal 22 gennaio scorso di ampliare l’area a verde di pertinenza del plesso scolastico di 389 metri quadri in direzione dell’adiacente area a verde pubblico di lottizzazione sul lato nord-est con una contestuale riduzione di quest’ultima ma anche di ampliare di 516 metri quadri gli spazi a parcheggio pubblico presenti nell’area di lottizzazione.

Con l’adozione della variante sarà anche corretto un errore cartografico rappresentato dal fatto che la pertinenza esterna del plesso scolastico posta sul lato sud-est (199,2 metri quadri) è stata destinata erroneamente a Tessuti storici invece che ad area per l’istruzione di progetto

Nello specifico si interverrà sugli spazi esterni di pertinenza della scuola di Casini “al fine di procedere con il loro ampliamento, sistemazione, adeguamento dei percorsi di accesso, riqualificazione e miglioramento dell’accessibilità pedonale e carrabile”.

Per dotare la scuola di una maggiore sicurezza rispetto alla intensità e alla pericolosità del traffico presente in maniera rilevante lungo la via Statale dove si trova attualmente l’ingresso principale dell’edificio sarà invece realizzato un “ribaltamento” della gerarchia degli ingressi al plesso e sarà pertanto creata e fatta diventare come principale quella posta sull’attuale retro verso via Falcone e Borsellino. L’intervento prevede poi l’ampliamento dello spazio a parcheggio pubblico della lottizzazione di via Falcone e Borsellino per incrementare la dotazione di posti auto e migliorare gli spazi di manovra nella prospettiva di un aumento delle auto in sosta legate al trasporto a scuola dei ragazzi da parte dei bus scolastici o da parte dei genitori.

Sarà realizzato anche un percorso pedonale che attraverso l’area a verde pubblico di lottizzazione giungerà alla scuola sul lato verso est completando il percorso già esistente e quindi contestualmente al fine di migliorare ed incrementare la dotazione di spazi a verde di pertinenza della scuola sarà demolito il muro di confine. Previsto dal progetto anche il rifacimento dei marciapiedi perimetrali dell’edificio scolastico e la realizzazione di una adeguata rampa per accedere al livello della corte aperta posta al centro del fabbricato.

Tutti i percorsi pedonali e la rampa saranno realizzati, sia per quanto riguarda la larghezza, le lunghezze, le pendenze longitudinali, le pendenze trasversali e le zone di sosta/riposo/inversione di marcia, conformemente alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Il progetto che vede come responsabile unico del procedimento l’architetto Riccardo Pallini è stato redatto dai geometri Fabiana Baldi e Massimo Valensise del Servizio Lavori Pubblici e prevede un importo complessivo di 250 mila euro.

L’intervento insisterà totalmente su aree di proprietà pubblica per cui non sarà necessario attivare alcuna procedura espropriativa. Inoltre non è prevista alcuna modifica ai terreni e pertanto non si ravvisano elementi di pericolosità da un punto di vista geologico e idraulico.

Questo intervento sarà inserito all’interno del programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e nel Dup (documento unico di programmazione 2022-2024.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]