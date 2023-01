quarrata. UN NUOVO MEZZO ATTREZZATO PER LA CRI PIANA PISTOIESE

Acquistato con il contributo della Fondazione Caript sarà inaugurato domenica 15 gennaio

QUARRATA. Domenica 15 gennaio alle ore 11, presso la sede del Comitato Cri Piana Pistoiese in Via Bocca di Gora e Tinaia 67, verrà inaugurato il nuovo mezzo attrezzato che è stato acquistato con il contributo di 25mila euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

Si tratta di un presidio multifunzionale utilizzabile in qualsiasi ambito: per fornire ai volontari un supporto efficiente e per rispondere alle esigenze degli utenti del territorio, riadattabile alle molteplici attività svolte dal nostro comitato (dal ludico al sociale, dalla protezione civile al sanitario) ed utilizzabile in un ampio arco temporale con la massima efficienza .

“Il nuovo mezzo servirà a rispondere alle accresciute richieste di servizi – spiega Claudio Cibella, Presidente del Comitato di Piana Pistoiese, – permettendoci di rispondere con sempre più efficienza ai bisogni della collettività.

In particolare, il nuovo pulmino sarà destinato ai servizi di trasporto per anziani, disabili, persone sole: sono davvero tantissimi i servizi che il Comitato garantisce ogni anno in campo sociale e per i quali non avevamo sufficienti veicoli da utilizzare”.

“Il periodo della pandemia Covid19 ha messo in luce, come non mai, che una situazione emergenziale può avere una durata estremamente variabile e imprevedibile e che le risorse del nostro comitato territoriale sono limitate – aggiunge il Presidente Cibella —. Non dobbiamo cadere nel tranello dell’investimento limitato al dare una risposta tempestiva ed imminente all’emergenza, ma tendere lo “sguardo verso il futuro” in modo che, una volta cessata l’urgenza, si possa continuare a beneficiare di formazione, esperienza e apparecchiature senza che niente vada sprecato.

Un’ organizzazione di volontariato deve avere questa elasticità in modo da dare una risposta tempestiva ed efficacie alle necessità presenti, ma con occhio rivolto alle iniziative future”.

“Devo ringraziare la Fondazione Caript per il contributo erogato – ha concluso Cibella – e per la sensibilità ed il supporto che ha garantito al Comitato, anche in passato con altri contributi, permettendoci di dare risposte a nuovi servizi e alle tante nuove richieste da parte dei cittadini”.

[catapano — cri piana pistoiese]