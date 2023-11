quarrata. UN NUOVO PARROCO PER SANTALLEMURA, LUCCIANO E BURIANO

Sabato 25 novembre alle 16 nella chiesa dei SS. Simone e Giuda Taddeo di Santallemura è in programma l’ingresso di don Guesyaoba Paul Bamogo, presbitero originario del Burkina Faso

QUARRATA. Originario del Burkina Faso, rappresentante della Pontificia “Aiuto alla Chiesa che soffre”, don Guesyaoba Paul Bamogo è stato nominato dal Vescovo di Pistoia monsignor Fausto Tardelli parroco di SS. Simone e Giuda Taddeo in Santallemura, San Michele Arcangelo in Buriano e S. Stefano in Lucciano.

Il sacerdote, presbitero Fidei donum, finora a servizio della parrocchia di San Francesco in Bonistallo nonchè uno dei docenti della scuola di formazione teologica della Diocesi di Pistoia, da sabato prossimo sarà alla guida delle parrocchie che erano affidate a padre Stefano Soresina, ora parroco a Seano.

L’ingresso del nuovo parroco è in programma sabato 25 novembre alle ore 16 nella chiesa dei SS Simone e Giuda Taddeo a Santallemura.

Domenica 26 novembre don Paul celebrerà invece alle ore 9,30 la Santa Messa nella chiesa di San Michele Arcangelo a Buriano.

Andrea Balli

[andrea.balli@linealibera.info]