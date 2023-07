quarrata. UN PARCHEGGIO IDONEO PER LA CASA DELLA SALUTE E VIA MONTALBANO “GREEN”, LE PROPOSTE DI LEGAMBIENTE

Ma ci sarà da risolvere quanto prima il problema della sostituzione del il tubo in cemento amianto che fornisce l’acqua ad oltre 20.000 quarratini

QUARRATA. Da quando è stata inaugurata la Casa della Salute in via Montalbano è emerso il problema del parcheggio, molto sottodimensionato rispetto al numero di persone che accedono alla struttura.

In consiglio comunale in questi anni si sono susseguite interrogazioni da parte dei gruppi di minoranza in attesa che si smuovi la situazione, legata al processo di rigenerazione urbana di via Montalbano e al piano delle infrastrutture viarie.

A scendere in campo adesso c’è anche Legambiente Quarrata che oltre a chiedere un parcheggio idoneo per la Casa della Salute “per tutelare anche la sicurezza dei cittadini che si recano presso questo edificio pubblico per il traffico intenso di via Montalbano” propongono di far diventare l’intero tratto che collega il centro cittadino con la frazione di Olmi, una strada green.

“Come abbiamo fatto recentemente nell’incontro a Villa La Magia — scrivono Daniele Manetti, Lisa Lazzi, Marco Antonio Ascani e Marco Mattioli, volontari di Legambiente Quarrata — presentiamo di nuovo le nostre osservazioni per il miglioramento e lo sfruttamento tecnicamente e ambientalmente corretto di via Montalbano”.

Per far diventare via Montalbano una strada green secondo il documento diramato da Legambiente:

1) Per l’intero tratto di strada devono essere costruiti i servizi primari ed essenziali e quindi ci devono essere le fognature per le acque nere e le fosse per fare defluire le acque meteoriche e le acque alluvionali.

2) Per l’intero tratto di strada devono essere costruiti e/o ristrutturati marciapiedi e devono essere predisposti e messi a dimora vegetazione ed alberi consoni per il paesaggio circostante in modo da valorizzare anche i negozi fra tanto verde di varie sfumature e per la notte occorre predisporre una illuminazione pubblica di ultima generazione rivolta esclusivamente verso il basso ed alimentata sul posto da energie rinnovabili.

3) Per il tratto di strada di Via Montalbano da Olmi alla torre Piezzometrica (piazzetta del Liceo Artistico Petrocchi) deve essere sostituito urgentemente il tubo in cemento amianto che fornisce l’acqua ad oltre 20.000 quarratini.

Il lavoro per la sostituzione di questo tubo è già stato finanziato e fa parte del secondo lotto di un progetto più ampio Per sostituirlo integralmente da Quarrata ad Agliana. Legambiente Quarrata in collaborazione con l’Amministrazione quarratina ha fatto riunioni tecniche con AIT (Autorità idrica Toscana) e un Consiglio Comunale aperto, oltre a riunioni tecniche sul posto con l’allora assessore Gabriele Romiti con documento protocollato presso il Comune di Quarrata il 14 Settembre 2021.

Il lavoro per sostituire il tubo in cemento amianto è stato diviso in tre lotti tutti finanziati di cui ad oggi è stato fatto solo il p]rimo.

Per quanto riguarda infine il parcheggio a servizio della Casa della Salute Legambiente lancia una proposta:

“Ci potrebbe essere — spiega Daniele Manetti —la possibilità di costruire un capiente parcheggio in destra idraulica del torrente Fermulla e fare un ponte esclusivamente per pedoni in modo da attraversare il Fermulla in sicurezza ed essere in pochissimi minuti all’interno della Casa della Salute“.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]