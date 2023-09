quarrata. UN SENTIERO CHE COLLEGHI LA MAGIA CON LA CASA NATALE DI LEONARDO DA VINCI

Se ne parlerà stamani a Olmi nell’incontro su “Manutenzione antichi sentieri e classificazione alberi monumentali” promosso da Legambiente Quarrata nell’ambito del Settembre Quarratino

QUARRATA. Nell’ambito del programma del Settembre Quarratino stamani lunedì 4 settembre dalle 10 alle 11,30 presso la sede di Legambiente Quarrata in via Statale 294 a Olmi si terrà l’incontro su “Manutenzione antichi sentieri e classificazione alberi monumentali”.

Alla iniziativa saranno presenti per l’amministrazione comunale l’assessore Maria Vittoria Michelacci (Politiche sociali, politiche della Casa e del Lavoro, Legalità, Turismo) e l’Assessore Tommaso Scarnato (Transizione Ecologica e Ambiente).

“Legambiente Quarrata per i sentieri, le fonti e per la classificazione degli alberi monumentali del nostro territorio —ha detto il presidente Daniele Manetti — metterà a disposizione del Comune tutti i suoi volontari che ogni giorno perlustrano il territorio alla ricerca di rifiuti abusivi ed inquinamenti ma anche tutti i documenti, le fotografie, i video oltre ai dati raccolti fino al mese di agosto compreso”.

“Continueremo poi i vari percorsi di valorizzazione a livello artistico e ambientale e quelli di tutela dal rischio chimico e biologico per implementare un turismo tecnicamente e ambientalmente corretto per i cittadini e le scuole di ogni ordine e grado.

Abbiamo intenzione — aggiunge Manetti — di tutelare a 360 gradi questi nostri tesori per il prossimo futuro, tramite un cronoprogramma che verrà stabilito con l’amministrazione quarratina,

Fra questi vorremmo realizzare un sentiero in terra battuta che colleghi a piedi Villa La Magia nel territorio quarratino con la Casa natale di Leonardo da Vinci ad Anchiano nel comune di Vinci” conclude. L’incontro è aperto a tutti-