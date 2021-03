quarrata. UN TAMPONE ANTIGENICO A TUTTI GLI ALUNNI PRIMA DELLA RIPRESA DELLE LEZIONI IN PRESENZA

Lo chiede con una mozione il gruppo consiliare della Lega al termine dei provvedimenti ristrettivi della zona rossa

QUARRATA. [a.b.] All’ordine del giorno della prossima seduta del consiglio comunale di Quarrata ci sarà anche una mozione che chiederà l’adozione di provvedimenti sanitari in previsione della riapertura degli istituti scolastici.

Il gruppo consiliare della Lega ha chiesto al sindaco e alla giunta di farsi promotori presso le competenti autorità sanitarie “affinchè alla conclusione del provvedimento ristrettivo della zona rossa alla popolazione scolastica quarratina possa essere effettuato un tampone antigenico prima della ammissione alla frequenza delle lezioni al fine di scongiurare qualsiasi ripresa della epidemia all’interno della comunità”.

Come noto l’anno scolastico 2020-2021 ha visto la fine delle lezioni in presenza il 5 marzo scorso a causa del lockdown generale. Pur essendo partito sul territorio abbastanza normalmente ha poi subito per alcune classi interruzioni causate da casi di positività e successivi isolamenti previsti, fino ad arrivare prima con il passaggio in zona arancione e poi in zona rossa alla chiusura totale di tutti gli istituti di ordine e grado “consentendo le lezioni in presenza ad un esiguo numero di studenti con bisogni educativi speciali e garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.