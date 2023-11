quarrata. UNA DOPPIA MEDAGLIA PER BEATRICE VOLTA AL CAMPIONATO MONDIALE MIGLIOR PANETTONE DEL MONDO

La titolare di “Come una volta” ha conquistato l’argento con il panettone classico e il bronzo con il Pandoro. La dedica agli alluvionati quarratini

QUARRATA. [a.b.] Al campionato mondiale Miglior Panettone del Mondo 2023 promosso dalla FIPGC Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria la pasticcera quarratina Beatrice Volta di Come una volta al termine delle giornate di degustazione da parte dei giudici ha conquistato una doppia medaglia: il bronzo con il pandoro e l’argento con il panettone classico.

“Le dedico alla mia famiglia che ogni giorno mi è accanto in questa avventura, e con tanto amore mi supporta. Lo dedico anche ai miei concittadini, chi ha perso tutto e cerca di riemergere dal fango.

Sono momenti difficili e non è stato semplice cercare di trovare le forze per fare questa gara. Ma io ci sono e anche questa volta ho portato a casa due importanti traguardi. Mettersi in discussione è sempre una crescita”.

“Un Grazie — conclude — anche ai miei collaboratori che con impegno e dedizione mandano avanti i miei due negozi”.

Dai prossimi giorni i panettoni pluripremiati saranno disponibili nei punti vendita di Quarrata e di Pistoia.

La finale del campionato mondiale Miglior Panettone del Mondo 2023 si è svolta nel complesso fieristico della Mostra d’Oltremare di Napoli, Gustus -—Salone Professionale Agroalimentare, Enogastronomia e Tecnologia.

Nei giorni immediatamente successivi alla alluvione Beatrice Volta aveva attivato un centro di raccolta di viveri di prima necessità mettendosi anche a disposizione degli “angeli del fango” (dai ragazzi della chiesa di Casini a quelli della protezione civile) attivi per liberare la frazione dall’acqua.