quarrata. UNA “NOTTE GIALLA” ALL’INSEGNA DELLO SHOPPING E DI MOLTO ALTRO

Domani nel centro cittadino un appuntamento con shopping, benessere, food, animazione, sport e tanta musica. Il ricco programma allestito dal Comune di Quarrata con il Ccn, Confcommercio e Confesercenti

QUARRATA. Domani sabato 8 luglio appuntamento con la Notte Gialla a Quarrata: in programma eventi ed iniziative per una notte dedicata allo shopping e alla ristorazione, al divertimento e alla musica, ma anche allo sport, all’arte e al benessere.

Promossa dal Comune di Quarrata, con il Centro Commerciale Naturale, la Confcommercio di Pistoia e Prato e la Confesercenti dUi Pistoia, la manifestazione è patrocinata anche dalla Regione Toscana e dalla Camera di Commercio di Pistoia e Prato. L’iniziativa apre ufficialmente l’estate quarratina in occasione del primo weekend dei saldi estivi.

GLI EVENTI

Dalle ore 19.00 le principali vie e piazze del centro si animeranno di musica, artisti di strada, street food, esibizioni di ballo ed animazione per bambini: sono previstediverse zone con eventi e spettacoli, tutti ad ingresso libero, dislocate in vari punti della città.

Occhi puntati su Piazza Risorgimento dove fino a mezzanotte si esibirà la Smile Live Band, con musica dagli anni Settanta ad oggi: sono previsti anche spettacoli con artisti di strada in diversi momenti nel corso della serata, che si alterneranno fra la piazza e Via Roma.

In Piazza della Vittoria il programma prevede l’esibizione della Coconaz Rock Band, ma anche un mercato ambulante per tutta la serata. Il coordinamento artistico delle band e degli spettacoli degli artisti di strada sarà curato da A.F. Marketing Management Group di Imola.

Presso la Civetta, nella piazzetta del Gatto, è prevista una zona dedicata al benessere con l’Associazione Talamela Yoga di Quarrata che presenterà dimostrazioni di yoga e altre discipline e garantirà trattamenti olistici.

Nel vicino spazio a verde davanti alla scuola “L. Caramelli”, sul lungo Fermulla, è in programma il Giardino dell’Arte, un’estemporanea di pittura aperta a chiunque (giovani e meno giovani) voglia cimentarsi in quest’arte: l’evento, promosso in collaborazione con A.Erre Manufacturing srl, prevede anche la partecipazione di uno scultore del legno che lavorerà in diretta ed esporrà alcune sue opere all’interno del giardino della scuola.

In Piazza Fabbri è in programma la prima serata del Torneo di Beach Volley, promosso dal Comitato Palio dei Rioni Quarrata, ed un Torneo di Burraco all’interno della piazza coperta del Polo Tecnologico, organizzato con il patrocinio del Comune di Quarrata dal Circolo Arci Valenzatico e l’Associazione Burraco che Passione.

Lungo la Via Lenzi, sarà allestito il Mercatino degli hobbisti, con prodotti vintage, oggetti realizzati con materiali di riciclo, bigiotteria ad uncinetto, oggettistica con prodotti di scarto, monili in legno, accessori ricamati a mano, ecc.

Nella Sala Zampini del Polo Tecnologico, a partire dalle 21,00, si terrà l’esposizione “Pittori e Scultori di Magnificoingegno al Salone Zampini” organizzata e curata da MagnificoIngegno Arci, con lo scultore del legno Diego Sarti e i pittori di Quarrata e d’intorni che dal 2028 partecipano anche al Settembre Quarratino. Diego Sarti condurrà poi la performance di scultura per grandi e piccini all’asilo nido L. Caramelli in via D. Alighieri.

Fra l’Area Lenzi e Piazza della Costituzione verrà allestita l’area dedicata all’animazione per bambini: a disposizione dei più piccoli, ci saranno due gonfiabili ed una pista con quad elettrici, realizzata dalla ditta Attrazioni Filippin Andrea.

Diversi eventi si concentreranno lungo la Via Montalbano: a partire dal Dj Bruno, davanti al Bar Nazionale, alle esibizioni di danze latino americane, caraibici, show dance, danze orientali, latin style, kizomba, realizzate dall’ Associazione Spazio Danza 4 Shiva all’altezza del negozio Toccafondi Calzature, alla Berna Band con musica dagli anni Sessanta ad oggi davanti ai negozi di Sportissimo e Erboristeria Rosa Tea, per finire con l’esposizione delle Fiat500 d’epoca lungo il viale fino all’incrocio dei Macelli, curata dal Coordinamento di Pistoia del Fiat 500 Club Italia.

LA RISTORAZIONE

I bar, gelaterie, pizzerie e ristoranti rimarranno aperti fino a notte inoltrata promuovendo vari eventi all’interno e all’esterno dei loro locali.

E’ prevista un’area di street food in piazza Risorgimento, che sarà allestita dall’Associaizone Culturale Multieventi, Associazione Sofignano e ditta Verdiani Francesco e dove sarà possibile degustare prodotti alla griglia, ficattole ripiene, bomboloni caldi, ed altro ancora.

Presso il Bar Casa del Popolo di Quarrata in Via Galilei sarà organizzata una Cena sotto le stelle. In Piazza del Comune il Bar Rolive apparecchierà all’esterno del locale per la consumazione di pizza e birra; in Via Montalbano, la macelleria Carni e Carni insieme alla Biblioteca della Pizza, allestiranno un’area attrezzata dove degustare carni alla griglia, pizza e altro in compagnia di musica dal vivo.

Un’altra area attrezzata per il food, accompagnato da musica e spettacoli di danza, sarà invece quella organizzata in Via Montalbano da Haam Pizza & Burger, prima del semaforo dei Macelli.In Via Dante Alighieri, infine, ci sarà un’area attrezzata per il food all’aperto allestita dal Bar e Panificio Giuntini con musica dal vivo.

STRADE E DIVIETI

Per fare in modo che la Notte Gialla si svolga in piena sicurezza sono stati definiti alcuni dieviti di circolazione.

Divieto di transito dalle ore 17:30 del giorno 8/7/2023 alle ore 02:00 del giorno 9/7/2023 e contestuale divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dalle ore 17:30 del giorno 8/7/2023 alle ore 08:00 del giorno 9/7/2023 nelle seguenti strade:

in Viale Montalbano dall’intersezione con via Europa/via Torino fino a piazza Risorgimento;

via G. Galilei dall’intersezione con viale Montalbano all’intersezione con via E. Fermi;

via della Repubblica dall’intersezione con viale Montalbano all’intersezione con via XXV Aprile, con istituzione di un obbligo di svolta a destra verso via XXV Aprile per i veicoli provenienti da via della Repubblica; su tutta l’area di sosta di piazza Risorgimento; via Trieste, con accesso consentito ai soli residenti della via Trieste sia in uscita che in entrata per raggiungere le proprie abitazioni con transito dall’intersezione con via Fiume–via Giusti; via Corrado da Montemagno da piazza della Costituzione all’intersezione con via Roma; via Corrado da Montemagno tratto compreso tra l’intersezione piazza della Costituzione area pedonale denominata piazza Agenore Fabbri; via Roma dall’intersezione con via della Repubblica con istituzione di un obbligo di svolta a destra verso via della Repubblica per i veicoli provenienti da via Vittorio Veneto; piazza della Costituzione;

piazza Pertini; piazza della Vittoria; Istituzione di un obbligo di svolta a destra verso via Enrico Fermi e un obbligo di svolta sinistra verso via Malpighi per i veicoli in transito in via della Madonna.

Preavvisi di chiusura strada in via Corrado da Montemagno intersezione via Santa Lucia e all’intersezione con via San Lorenzo e via Giusti, via della Madonna all’intersezione con via Vecchia Fiorentina I tronco.

