quarrata. UNA NUOVA AUTO ELETTRICA PER IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Il mezzo full electric si aggiunge ai due già in servizio alla Polizia Municipale

QUARRATA. Il parco mezzi del Comune di Quarrata si arricchisce di una nuova auto elettrica. Il mezzo, una Peugeout 208 e-Full Electric Active, è destinato al Servizio Lavori Pubblici. Salgono così a tre le auto elettriche in dotazione al Comune di Quarrata, che ha fatto la precisa scelta di sostituire progressivamente le vecchie vetture a benzina con mezzi ecologicamente più sostenibili.

“Quando ci siamo trovati a dover sostituire i vecchi veicoli del parco mezzi comunale – spiega il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti – è stato per noi naturale pensare alla tecnologia full electric. L’Amministrazione, infatti, ha da tempo deciso di investire in politiche ambientali sostenibili in tutti gli ambiti di propria competenza: dalla conversione a led dell’illuminazione pubblica, all’installazione del fotovoltaico negli edifici pubblici, a partire dalle scuole, dalla presenza di fontanelli per l’acqua potabile, fino all’installazione delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche”.

Nel corso del 2020 il Comune ha messo in alienazione tre autocarri (un Volkswagen, un Fiat Iveco e un Piaggio Porter) e tre automobili Fiat Panda; queste ultime sono sostituite con due Nissan Leaf elettriche a servizio della Polizia Municipale e con la Peugeout 208 e-Full Electric Active per il servizio Lavori pubblici.

Sia per i mezzi della Polizia Municipale che per quello del Servizio Lavori Pubblici, l’Amministrazione ha optato per un noleggio, ritenendolo più conveniente e appropriato alle esigenze del Comune; per quanto riguarda la Peugeout 208, la durata del noleggio sarà di 60 mesi (fino a 50.000 chilometri), per un canone mensile, comprensivo di assicurazione e manutenzione, di 353,65 euro più iva.

