quarrata. UNA NUOVA RECINZIONE ESTERNA PER L’ASILO NIDO “IL BOSCO DEI FOLLETTI”

Terminati i lavori di messa in sicurezza della rete metallica perimetrale dell’edificio scolastico di Casini

QUARRATA. Il Comune ha eseguito, nei giorni scorsi, un intervento di messa in sicurezza della recinzione perimetrale del giardino a corredo dell’asilo nido Il bosco dei Folletti di Casini, in quanto logora e ormai usurata.

La ditta incaricata in tempi strettissimi ha completamente smantellato circa 90 metri lineari di recinzione esistente, sostituendola con nuova rete metallica plastificata e telo ombreggiante.

È stata messa in opera anche una tavola alla base della recinzione la cui funzione, oltre che a tenere stabile il telo ombreggiante, è anche quella di proteggere la rete plastificata durante le operazioni di falciatura del manto erboso interno al giardino.

Durante i primi mesi al nido le uscite in giardino costituiscono per i bambini non solo occasioni per giocare all’aperto con i giochi pre-strutturati presenti, ma anche e soprattutto opportunità di scoperta, ricerca, esplorazione e conoscenza, per questo motivo l’amministrazione comunale tiene particolarmente al mantenimento e al decoro degli spazi esterni fruibili dai nostri bambini.

[notari — comune di quarrata]