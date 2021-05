quarrata. UNA NUOVA SEDE PER LA TUTELA DEI LAVORATORI, DEI PENSIONATI E DI TUTTI I CITTADINI

Aperta in via Pistoia 27 a due passi da piazza Risorgimento la sede comunale di Anmil. Il sindaco Mazzanti: “È un vuoto che si va a colmare”

QUARRATA. [a.b.] Alla presenza del sindaco Marco Mazzanti e del vicesindaco Gabriele Romiti in occasione del 1 maggio è stata aperta oggi in via Pistoia 27 a due passi da piazza Risorgimento, nel centro cittadino, la sede dell’Anmil di Quarrata. In attesa della vera e propria inaugurazione che si svolgerà presumibilmente a fine maggio o, quando l’emergenza sanitaria in atto lo permetterà, è stato presentato dal coordinatore e responsabile della Commissione tecnica Malattie Professionali e rischio chimico Daniele Manetti e dall’avvocato Paola Pellegrini (componente della medesima commissione) il nuovo servizio.

“Il nostro tratto distintivo – ha dichiarato Manetti — è l’ambientalismo scientifico, la scelta cioè di fondare ogni iniziativa per la difesa della salute dei lavoratori, dei pensionati e dei cittadini e dell’ambiente su una solida base di dati scientifici al fine di fornire indicazioni di alternative concrete, realistiche praticabili anche con l’aiuto dell’assistenza legale del nostro avvocato, qualora necessario.

Oltre a tutti i servizi di patronato che offre l’Anmil, tra cui assistenza fiscale, pensionistica, Isee, questa nuova sede si occuperà della tutela della salute e dell’ambiente per tutti i cittadini, con una particolare attenzione ai Fragili, ai malati e ai disabili”.

“Il nostro obiettivo – ha concluso Manetti — è di non lasciare indietro nessuno e di impegnarsi a difendere i diritti fondamentali di ciascuno”.

“Sono qui a salutare quella che è una iniziativa importantissima – ha dichiarato il vicesindaco Gabriele Romiti – C’è bisogno dell’Anmil che come associazione difende le persone più deboli e con maggiori fragilità. Sono qui a dare la mia massima disponibilità ad essere sempre presente a fare quello di cui ci sarà bisogno”.

“È importante avere su Quarrata una associazione che cura le malattie sul lavoro. È un vuoto che si va a colmare. Anche in passato avevamo parlato di trovare una sede dell’Anmil qui a Quarrata per cui sono molto contento che si sia trovata l’occasione perchè sia presente questa associazione. Importante il segnale che viene dato alla nostra comunità, ovvero l’attenzione alla malattia sul lavoro, l’attenzione ai soggetti svantaggiati che avendo la sede qui a Quarrata potranno essere seguiti più direttamente”.

“Un grazie — ha concluso — a coloro che hanno contribuito che si vada verso questo percorso. Credo che diventerà un punto di riferimento per la nostra comunità e di questo devo ringraziare Daniele Manetti e l’avvocato Pellegrini”.